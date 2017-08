Cultura e o turismo cultural são "essenciais" para o futuro do interior do país

Há um "futuro promissor" no interior, com cultura e turismo cultural, garantiu o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Almeida, o concelho do distrito da Guarda que hoje comemora o cerco da vila durante a terceira Invasão Francesa, em 1810.

"Quando, por vezes, se fala, no quadro da oposição, entre o litoral e o interior (...) eu imediatamente respondo que há um futuro promissor nesse chamado interior e que a cultura e o turismo cultural são essenciais para esse futuro", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, apresentando, também, o rumo a seguir: com "diálogo entre especialistas de um lado e de outro da fronteira, entre universidades, entre instituições culturais, no desenvolvimento de polos que atraiam, cada vez mais especialistas, ou leigos, para conhecerem aquilo que desconhecem".

Para o presidente, esse "é um grande desafio de futuro" e, por isso mesmo, sublinha que não se deslocou "ocasionalmente" a Almeida.

O palco escolhido para sublinhar a importância estratégica da aposta na cultura e no turismo cultural no interior do país foi o encerramento do Seminário Internacional sobre Arquitetura Militar "Fortalezas Modernas e Identidades Nacionais", organizado pela Câmara Municipal de Almeida.

Com uma estratégia de candidatura da vila de Almeida a património mundial no âmbito da inscrição das "Fortalezas Abaluartadas da Raia", o presidente da autarquia, António Batista Ribeiro, pediu diretamente o envolvimento de Marcelo neste projeto e teve logo a garantia de que o presidente irá dar o seu apoio à iniciativa.

Certo de que a cultura "é a chave do progresso das sociedades", Marcelo referiu que "avançam mais aquelas (sociedades) que nos indicadores de desenvolvimento humano têm patamares culturais mais elevados. Ficam para trás aquelas que não acompanham esses patamares".

Na sua intervenção, o chefe de Estado destacou, ainda, a importância das fortalezas da raia, considerando que "foram e são um símbolo de identidade nacional". "As fortalezas da raia são importantes hoje como instrumento de paz, de progresso, de desenvolvimento económico, social e cultural, desde logo, com o país vizinho", declarou.