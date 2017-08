ASAE fecha 24 restaurantes em zonas turísticas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu a actividade de 24 estabelecimentos de restauração e bebidas por incumprimento dos requisitos de higiene e apreendeu 800 quilos de alimentos no âmbito de uma operação realizada entre julho e agosto, de norte a sul do país.

Ao todo, a ASAE inspecionou 895 estabelecimentos, suspendeu a atividade de 24 por "incumprimento dos requisitos de higiene", instaurou 16 processos de natureza criminal e mais 230 processos de contraordenação.

Em comunicado, a ASAE explica que os processos estão relacionados com "a comercialização de géneros alimentícios avariados, fraude alimentar e usurpação de denominação de origem protegida",

"As principais infrações contraordenacionais verificadas foram o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene e inexistência de processo ou procedimentos de segurança alimentar baseados nos princípios do HACCP (sigla internacional que corresponde a análise de perigos e controlo de pontos críticos), inobservância dos requisitos das cozinhas, copas e zonas de fabrico dos estabelecimentos de restauração e bebidas, deficiente rotulagem em géneros alimentícios, falta de mera comunicação prévia e ainda infrações relacionadas com o livro de reclamações, com a venda de bebidas alcoólicas e com a lei do tabaco", acrescenta.



A ASAE explicou, ainda, que levou a cabo esta operação de fiscalização direcionada a zonas de veraneio e/ou de grande afluência de pessoas, nos meses de julho e agosto, porque "no período de férias e em lugares de grande afluência da população/consumidores verifica-se um acréscimo da procura dos serviços prestados pelos estabelecimentos de restauração e bebidas, com consequente aumento da oferta desses serviços. Assim, intensificou-se a fiscalização dos estabelecimentos de restauração e bebidas de forma a salvaguardar a segurança e defesa dos consumidores".