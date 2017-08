Grávida internada no Hospital de Santa Maria perde feto

Administração da unidade abriu um inquérito para saber se o caso está associado à falta de assistência de enfermeiros parteiros em protesto de zelo

Na primeira noite em que os enfermeiros parteiros voltaram ao protesto de zelo, uma grávida perdeu o bebé no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A mulher tinha uma gravidez de risco e estava internada, foi assistida durante a noite mas ao início da manhã desta sexta-feira sofreu uma perda de sangue, vindo a confirmar-se a morte do feto.

Ao Expresso, o administrador do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Carlos Martins, confirmou o caso, adiantando apenas que pediu a abertura de um processo de inquérito rápido, em cinco dias, e uma autópsia ao feto, dando conhecimento das diligências à Inspecção Geral das Atividades em Saúde. As averiguações visam, desde logo, apurar se a mulher foi vítima de um comportamento negligente dos profissionais de enfermagem especialistas em saúde materna e infantil, que às 8 horas da última quinta-feira retomaram o protesto de zelo, recusando-se a prestar cuidados especializados.

O protesto dos enfermeiros parteiros está a criar dificuldades na prestação de cuidados no Hospital de Santa Maria e a partir desta sexta-feira há ordens para transferir as grávidas de risco e as mulheres para interrupção voluntária da gravidez (IVG) logo que falte capacidade de resposta. O administrador explica que a segurança tem de ser garantida e que os constrangimentos na enfermagem especializada em saúde materna e obstetrícia devido ao protesto destes profissionais obriga a recorrer a outros hospitais públicos e privados, neste caso sobretudo para as situações de IVG.