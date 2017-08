Libertado pesqueiro português apresado em França por pesca ilegal

Autoridades francesas detiveram na costa da Bretanha embarcação portuguesa por captura ilegal de espécie protegida. Paga a caução, armador pode regressar a casa

A deteção “de 30 toneladas de atum rabilho e de tubarão sardo, cuja pesca está proibida”, levou as autoridades francesas a apresarem uma traineira com pavilhão português, no porto de Lorient, em França esta terça-feira. A informação foi avançada pela Direção do Departamento dos Territórios e do Mar (DDTM), de Morbihan, na quarta-feira. “Devido à gravidade das infrações, o navio foi apresado e o pescado apreendido”, referia um comunicado do DDTM. A multa pode chegar a 22.500 euros.

O pesqueiro em causa, o “Vila do Infante”, pertence à empresa Baleeira Pescas, que se dedica à pesca do espadarte e tubarão tintureira, e está registado em Sagres. O proprietário, António Cunha, de Vila Praia de Âncora (concelho de Caminha), confirmou ao Jornal de Notícias que o barco esteve retido três semanas.

Entretanto terá sido “libertado no fim do dia de quarta-feira”, segundo fonte do Ministério do Mar, “depois de ter pago a caução”.

A embarcação encontrava-se a 100 milhas náuticas ao largo de Lorient, na Zona Económica Exclusiva atlântica de França, quando as autoridades detetaram o pescado de espécie protegida a nível internacional. A quota portuguesa desta espécie em risco de extinção já foi atingida em Portugal. “Estes procedimentos são totalmente contrários às regras da pesca responsável praticadas pelos pescadores profissionais da Bretanha”, sublinha o Comité Regional de Pescas Marítimas da Bretanha (CRPMEM), em comunicado, anunciando que pretende processar judicialmente o proprietário da embarcação.

O Ministério do Mar diz estar a colaborar no caso e adiantou que o armador já prestou uma caução e deverá poder sair do porto após a autorização das entidades francesas. Fonte do gabinete da ministra Ana Paula Vitorino, adiantou à Lusa que a regulamentação da União Europeia determina que a situação do “Vila do Infante” seja da competência das autoridades francesas, “competindo a Portugal colaborar, prestar informação e cooperar”, no sentido de ver cumpridas as obrigações legais previstas na Política Comum de Pesca. As autoridades francesas deverão instaurar “um processo de infração, cuja responsabilidade é da exclusividade do capitão da embarcação/armador”, referiu a mesma fonte oficial.

Em comunicado, a tutela esclareceu que a embarcação “Vila do Infante” foi detida pelas autoridades fiscalizadoras da pesca em França, na quinta-feira, pelas 18:14, no Porto de Lorient, “devido à falta de registo” de 18.000 quilogramas de atum-rabilho e tubarão sardo (espécie proibida) que se encontravam a bordo. O navio tinha licença para pescar no Oceano Atlântico com palangre de superfície, mas não de capturar atum-rabilho, que transportava apesar de não estar registado no Diário de Pesca Eletrónico. “O pescado ilegalmente capturado vai ser destruído”, informou o Ministério do Mar.

A pesca de atum-rabilho em Portugal foi “fechada a 19 de agosto, por ter sido atingida a quota disponível”, que é de de 2,97% da quota da União Europeia - correspondendo a 399 toneladas (aumentou 20%, de 2016 para 2017) - explicou fonte do gabinete da Ministra do Mar. Há três armações, “nenhum com capturas históricas de atum-rabilho” no período de atribuição de licença, segundo a mesma fonte. “Estas embarcações apenas podem capturar atum-rabilho a título acessório, até 5% do total em peso a bordo em peso”, o que segundo a tutela tem sido cumprido.

Oficialmente, as embarcações portuguesas, capturaram no total 25 toneladas de atum rabilho em 2017, das quais 14 toneladas foram capturadas pela frota registada na Região Autónoma da Madeira e as restantes 11, em quantidades semelhantes pela frota dos Açores e do continente. Esta espécie, também conhecida a como atum vermelho, é considerada costuma ser vendida a 40 euros o quilo e é muito apreciada no sushi. Aliás, é para os EUA e o Japão que vão 80% das capturas.