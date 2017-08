Porto Editora suspende venda de livros de exercícios pouco depois de ministro ter recomendado retirada

As vendas dos livros de exercícios, que foram notícia nos últimos dias por serem considerados discriminatórios, vão ser suspensas. A decisão foi anunciada pela Porto Editora, responsável pela publicação dos blocos de atividades, esta quarta-feira, pouco depois de o Ministério da Educação ter considerado que os manuais em causa acentuam “estereótipos de género que estão na base de desigualdades profundas dos papéis sociais das mulheres e dos homens”.

“A Porto Editora acolhe a proposta da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género para trabalhar em conjunto com as autoras dos blocos de atividades que originaram a polémica, no sentido de rever os exercícios que possam ser considerados discriminatórios ou desadequados”, lê-se no comunicado divulgado pela editora. “Entretanto, a Porto Editora já suspendeu a venda destes livros e vai transmitir às livrarias e demais pontos de venda essa indicação”, acrescenta.

Assim, a editora aceitou a recomendação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que tinha apelado a que fossem “retiradas estas duas publicações dos pontos de venda”. Além disso, está disponível para “o agendamento de uma reunião de trabalho com a brevidade possível”.

A Porto Editora, tal como já tinha referido anteriormente, insiste que “as edições em causa não foram trabalhadas sob qualquer perspetiva discriminatória ou preconceituosa”.

A polémica em torno destes livros rebentou nas redes sociais. As críticas feitas abrangem alguns exercícios de complexidade diferente consoante o género e a associação das atividades de rapazes e raparigas a estereótipos considerados sexistas.