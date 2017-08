PSP alerta para o fenómeno dos telefonemas misteriosos de números internacionais

Nas últimas semanas, as autoridades têm recebido diversas queixas de pessoas que recebem telefonemas, por vezes durante a noite. E dão um conselho: não ligar de volta. Muitos destes telefonemas misteriosos são feitos de outros continentes, revela a PSP

O comando metropolitano da PSP revela ter recebido nos últimos dias várias denúncias de pessoas que recebem uma ou mais chamadas internacionais de números desconhecidos, algumas a horas em que habitualmente as pessoas estão a descansar.

O modus operandi, já noticiado pelo Expresso, é semelhante: quem faz a chamada deixar tocar uma única vez e nem sempre um toque por completo, e desliga de imediato, não dando tempo a quem está do outro lado para atender para que o número fique registado no ecrã.

PSP alerta e recomenda para as pessoas "não devolverem chamadas de números internacionais desconhecidos, as quais normalmente têm origem em países africanos e europeus, não se excluindo a possibilidade de chamadas oriundas de outros continentes".

Questionada sobre este assunto pelo Expresso no início do mês, a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) disse estar-se “perante uma tentativa de fraude, que configura um caso de polícia”. A recomendação do regulador é simples: “O que dizemos às pessoas é para não devolverem chamadas de números desconhecidos”, disse uma assessora da Anacom.

Quem quer que tente devolver essa chamada – porque é impossível atender o telefone quando esses números nos ligam – fica automaticamente “dentro” da rede de quem faz este tipo de "ataques".

Os problemas chegam verdadeiramente quando, meses mais tarde, começam a aparecer contas de telefone absurdas, com valores altíssimos. O dito esquema não é novo, mas parece continuar a dar resultado.