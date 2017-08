Falta de net impede transferência do ordenado de 1/3 dos funcionários de Mação

Um terço dos funcionários da Câmara Municipal de Mação, no distrito de Santarém, recebeu o ordenado de agosto, habitualmente pago a dia 21, em cheque ou dinheiro. Devido a problemas nas comunicações causados pelos incêndios que deflagram na região, a autarquia não conseguiu fazer todas as transferências bancárias.

“Temos de fazer o documento para a transferência e enviá-lo para o banco dois dias úteis antes do pagamento, portanto na quinta-feira, dia 17. Nessa altura não havia comunicações em todo o concelho e a Câmara não conseguia contactar as agências nem as agências conseguiam comunicar”, diz ao Expresso António Louro, vice-presidente da Câmara Municipal de Mação.

“Fizemos acordos com os bancos que tinham balcões em Mação, penso que apenas com o Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos. Nesses casos, os próprios funcionários das agências dirigiram-se a Abrantes, onde havia comunicações, e foi possível fazer as transferências”, explicou.

No entanto, para os funcionários com contas em bancos sem balcão no concelho, a Câmara teve de encontrar outra solução: cheque ou dinheiro. Cada um escolheu o que preferia e os ordenados foram pagos.

paulo novais/lusa

“Uma zona significativa do concelho” continua sem acesso a comunicações

Dois dias depois de as chamas serem dadas como extintas pela segunda vez, em Mação ainda há muitos constrangimento. Ao Expresso, o vice-presidente da Câmara revela que “uma zona muito significativa do concelho” não tem acesso à Internet, televisão e telefone. As comunicações móveis funcionam, mas “com muitas falhas”.

“Sei, por exemplo, que há uma aldeia onde ainda não foram restabelecidas as comunicações desde o primeiro incêndio [no final de julho]. Desde então não têm telefone”, conta António Loureiro.

Apesar de as comunicações já terem sido restabelecidas na área da Câmara no sábado, o processo está a “correr muito lentamente no resto do concelho”. Os cabos queimados pelo fogo estão a ser substituídos.

Admitindo que a comunicação foi, sem dúvida, o maior dos constrangimentos, António Louro não sabe o que dizer quando lhe perguntamos que outros problemas subsistem. “É tanto o negrume à volta que tenho muita dificuldade em ver as falhas nos pormenores.”

paulo novais/lusa

Nos últimos meses deflagraram dois incêndios de grandes dimensões no concelho. No primeiro, no final de julho, as chamas tiveram início na Sertã e só depois se estenderam a Mação. Segundo a autarquia, dez pessoas ficaram feridas, arderam total ou parcialmente 14 casas de primeira habitação e 30 aldeias foram atingidas pelo fogo.

“Acrescem mais de 18 mil hectares de área florestal destruídos no concelho, além de barracões, palheiros, material agrícola e viaturas”, lê-se na página da Câmara.

O segundo incêndio teve início à 00h01 da passada quarta-feira, dia 16, na Aboboreira. As chamas causaram grande preocupação e a população voltou a viver momentos muito semelhantes àqueles que ainda não tinham tido tempo para esquecer. Só a 20 de agosto, domingo, a Proteção Civil dava o incêndio como extinto. Arderam “entre nove a dez mil hectares de floresta”.

Estima-se que, no total, 80% do concelho tenha ardido. “Estamos a chegar ao nosso limite e já não há muito por onde arder”, afirmou Vasco Estrela à Lusa na sexta-feira à noite.