Enfermeiros parteiros voltam ao protesto

A partir de quinta-feira, 28 hospitais e centros de saúde em todo o país voltam a não ter assistência prestada por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia. Movimento acusa o Governo de não assumir compromisso sério para resolver as reivindicações

Precisamente um mês depois de o Movimento dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia (EESMO) ter suspenso a decisão de não assegurar esta assistência especializada, hospitais e centros de saúde de todo o país vão ser novamente palco do protesto de zelo. Os enfermeiros parteiros querem ter as suas competências acrescidas reconhecidas no vencimento e acusam o Governo de não ter assumido um compromisso sério durante o período de trégua.

"Pela falta de resposta política adequada e ausência de compromissos e acordos sérios, os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia retomam o protesto e a partir de amanhã, quinta-feira, às 8 horas deixam de exercer funções nas salas de parto e centros e de saúde", adiantou ao Expresso o líder do movimento ESSMO, Bruno Reis. Desta vez, a ação de zelo será iniciada em simultâneo nas 28 unidades de saúde que anteriormente aderiram ao protesto.

"Terminámos ao início da tarde mais uma reunião técnica sem decisões. Até há data de hoje não foi feito um compromisso formal para resolver as questões e já tínhamos avisado o Governo de que iríamos retomar o protesto", explica o representante dos enfermeiros.

A 20 de julho, a pedido do Ministério da Saúde, a Procuradoria Geral da República emitiu um parecer contra o protesto. No documento, o Conselho Consultivo da PGR afirma que "só por si, a diferença de habilitações não obriga a diferenciação remuneratória", como está a ser exigido, "(…) pelo que a não prestação de serviço conduz a faltas injustificadas", logo "(…) podem/devem ser responsabilizados disciplinarmente".