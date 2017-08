Coimbra. Rutura em conduta impede abastecimento de água a milhares de pessoas 

A avaria afeta 1100 habitações com contador em Adémia. A Águas de Coimbra garante que está a fazer tudo para encurtar o período de interrupção do fornecimento de água

Uma "rutura complexa" numa conduta está esta quarta-feira a impedir a distribuição de água a alguns milhares de consumidores da Adémia, em Coimbra, informou a empresa municipal responsável pelo abastecimento.

Em comunicado, a Águas de Coimbra (AC) explica que o problema foi detetado "no nó da conduta principal de distribuição de água", na rua da Liberdade, "o que implicou a interrupção" do abastecimento.

"De imediato, foram tomadas as medidas necessárias para que o serviço fosse reposto o mais rápido possível", mas tal não tinha ainda acontecido às 11h45, disse à agência Lusa uma fonte da AC, indicando que a avaria afeta 1100 habitações com contador.

A fonte disse não ser ainda possível prever o tempo que demorará a resolver o problema.

Considerando uma média de três a quatro pessoas por agregado familiar, significaria que a falta de água afeta pelo menos 3300 munícipes daquela área a norte da cidade de Coimbra.

A localização da rutura "está a criar dificuldades na celeridade da resolução da anomalia", segundo a nota.

A interrupção do abastecimento abrange, total ou parcialmente, residentes na rua da Liberdade, rua Ponte de Eiras, travessa da Ponte de Eiras, rua Vale Paraíso, travessa Vale Paraíso Norte, rua Alto das Forcadas, rua Vale Mocinha, rua Ribeira de Eiras, rua do Gineto, estrada municipal 537-2, rua José Gomes Ferreira, rua Quinta de Santa Apolónia, rua José Leite de Vasconcelos, rua Fortunato de Almeida, rua Bernardo Santareno, rua José Régio, rua Alves Redol, rua Aquilino Ribeiro, rua João Penha, rua das Hortas, travessa das Hortas, rua Ferreira de Castro, rua Maria Lamas, rua Henrique de Barros, Quinta do Murtal, rua de Chaves e rua Barca Ribeira de Eiras.

A Águas de Coimbra pede a "melhor compreensão" dos consumidores e comunica que "tudo fará para que os trabalhos sejam tão céleres quanto possível (...) para encurtar o período de interrupção do fornecimento de água".