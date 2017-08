Scotland Yard vai pedir mais dinheiro para concluir caso Maddie

Mais de dez anos depois de Madeleine McCann ter desaparecido do quarto onde dormia com os irmãos num resort na Praia da Luz, perto de Lagos, no Algarve, a Scotland Yard deverá pedir uma verba adicional para conseguir prolongar por mais algum tempo a já muito longa investigação que montou para descobrir os culpados pelo desaparecimento da criança britânica, que tinha na altura três anos. A notícia do pedido de mais dinheiro por parte da Scotland Yard foi avançada esta terça-feira pela cadeia de televisão Sky News, que adianta ainda haver vontade por parte do Home Office, o equivalente Ministério da Administração Interna, em financiar a reta final da investigação.

O orçamento de 12 milhões de euros dado pelo governo britânico para a investigação ao caso Maddie esgota-se em setembro mas os inspectores da equipa dedicada a resolver o mistério querem tirar a limpo uma última pista em que têm estado a trabalhar há vários meses. “Vamos pedir mais dinheiro porque precisar de concluir o trabalho que estamos a fazer. É mais complicado do que desejaríamos mas vale a pena levá-lo até ao fim”, disse uma fonte ligada à investigação citada pela Sky News.

Em 2011 o governo britânico, por decisão do então primeiro-ministro David Cameron, pediu à Scotland Yard para inicial uma investigação especial ao caso, com um financiamento dado a título extraordinário pelo governo, depois de ter sido convencido pela persistência de Gerry e Kate McCann, os pais de Maddie. Durante os primeiros quatro anos a equipa teve 30 elementos destacados em exclusivo, mas em 2015 foi reduzida para três investigadores.

Em abril deste ano, pouco antes de se completarem dez anos sobre o desaparecimento da criança inglesa, a Scotland Yard revelou que sobrava ainda uma pista importante, sem adiantar detalhes sobre o que estava em causa, sendo que os quatro indivíduos antes considerados suspeitos foram entretanto ilibados. Em Portugal, os investigadores britânicos têm contado com a ajuda da Polícia Judiciária.