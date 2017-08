Prevenção em Portugal. Ruas vedadas, atenção especial a carros alugados e a grandes espetáculos

Os ataques terroristas na Catalunha, que mataram 15 pessoas e feriram mais de cem, entre elas duas portuguesas, já mexe com o dia a dia dos portugueses e turistas que visitam o país. Este fim de semana, a autarquia de Lisboa colocou meia centena de blocos de cimento em frente ao mosteiro dos Jerónimos, em Belém, e dezenas de pilaretes de metal na Baixa e no Chiado, alguns dos locais emblemáticos mais procurados pelos turistas. Estas barreiras têm por objetivo evitar que algum condutor entre por uma zona comercial ou pedonal, como aconteceu há uma semana em Barcelona, mas também em Nice ou em Berlim.

Este tipo de proteção já tinha sido usada em Portugal mas não de uma forma definitiva. Em maio, durante a vinda do Papa Francisco a Fátima, foram colocadas as chamadas “New Jerseys” (blocos de cimento) nas avenidas principais. Acabariam por ser retiradas depois do regresso do Santo Padre a Roma.

Algo semelhante ao que já tinha acontecido durante as celebrações de passagem de ano, no centro de Lisboa e do Porto, dias depois de um ataque de um “lobo solitário”, ao volante de um camião, no mercado de Natal de Berlim. Também o Terreiro do Paço e a Avenida dos Aliados foram vedados, mas apenas durante alguns dias.

tiago miranda

Numa altura em que a capital recebe um número recorde de turistas, o reforço da segurança está no topo da agenda das várias forças policiais. Está a ser dada especial atenção à marcação de reservas em hotéis e ao aluguer de viaturas, apurou o Expresso. Este cuidado extra deve-se sobretudo ao modus operandi usado por muitos dos terroristas nos últimos ataques, inclusive no das Ramblas, que foi reivindicado pelo autodenominado Estado Islâmico (Daesh).

A carrinha branca, modelo Fiat, usada pelo marroquino Younes Abouyaaqoub no atropelamento de quinta-feira à tarde foi alugada num rent-a-car especializado em furgonetas de preços low cost. Também Khalid Masood, o atacante de Londres, tinha alugado um carro Hyundai i40 para levar a cabo o atropelamento na ponte de Westminster que matou cinco pessoas e feriu 50, há cinco meses. Em novembro de 2015, o Volkswagen Polo com matrícula belga encontrado perto da sala de concertos Bataclan, em Paris, onde três atacantes mataram 89 pessoas, tinha sido alugado na Bélgica por Salah Abdeslam.

Do Red Bull a Shakira

Os próximos grandes concertos de música, espetáculos ao ar livre e principais jogos de futebol serão alvo de especial atenção por parte das autoridades. Uma medida que já tinha sido tomada em maio depois do atentado em Manchester, que causou 22 mortos, após o concerto da artista norte-americana Ariana Grande. “Há um reforço da vigilância e policiamento em pontos sensíveis e de grande concentração de pessoas, como as plataformas de transportes públicos, eventos desportivos, festas populares e festivais de música”, enumera o mesmo responsável da área da segurança interna.

É de prever segurança mais musculada no Red Bull Air Race, que se realiza no Porto a 2 e 3 de setembro, e que entre 2007 e 2009 juntou milhares de turistas nas margens do rio Douro.

No top das preocupações estarão ainda os concertos do norte-americano John Legend, a 14 de outubro, ou da cantora colombiana Shakira, a 22 de novembro, ambos no Meo Arena, no Parque das Nações, em Lisboa. Ou ainda o festival de música eletrónica Lisb-on Jardim Sonoro, que se realiza no Parque Eduardo VII, em Lisboa, no início de setembro.

O primeiro jogo de futebol entre equipas grandes, marcado para o primeiro dia de outubro, em Alvalade, e que opõe o Sporting ao FC Porto, estará também na mira das autoridades, nomeadamente da PSP. Bem como os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se inicia a 12 e 13 de setembro. Nessa altura, deverá ser o estádio da Luz a receber uma enchente de adeptos, muitos deles do estrangeiro.

Em todo o caso, mesmo depois dos dois atentados na Catalunha, Portugal não aumentou o nível de segurança, que continua a ser moderado. Mas as fronteiras estão sob vigilância reforçada.