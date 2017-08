Ferido após queda de árvore na Madeira teve alta

Um dos seis feridos internados na sequência da queda da árvore centenária no Largo da Fonte, no Monte, na ilha da Madeira, teve esta terça-feira alta hospitalar, indicou o hospital na sua página de internet.

"Nas últimas horas, um paciente teve alta. Assim, hoje, 22 de agosto, encontram-se cinco doentes internados e estão estáveis", lê-se no site do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Um carvalho de grande porte e com duas centenas de anos abateu há uma semana no Largo da Fonte, no Monte, sobre várias pessoas que aguardavam pela passagem da procissão da Nossa Senhora do Monte, causando 13 mortos (dois dos quais estrangeiros, de nacionalidades francesa e húngara) e 49 feridos, cinco dos quais encontram-se ainda no hospital.