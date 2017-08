ANA aconselha a estar no aeroporto 4 horas antes dos voos devido à greve do SEF

A ANA - Aeroportos de Portugal emitiu um alerta aos passageiros no sentido de estarem no aeroporto pelo menos com quatro horas de antecedência face ao horário dos seus voos, devido à greve convocada pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Face "ao elevado tráfego que se regista nos aeroportos nesta altura do ano, é previsível que os procedimentos de controlo de passaportes prestados pelo SEF sofram atrasos, os quais afetarão os passageiros", adverte a ANA.

Entre os destinos afetados pela greve do SEF destacam-se o Reino Unido (principal emissor de turistas para Portugal), Irlanda, Bulgária, Croácia, Ilhas Faroé, Roménia, Rússia, Turquia e Ucrânia, além de todos os voos para fora da Europa.

A ANA está a recomendar aos passageiros "que tenham voos para os referidos destinos no período abrangido pela greve que cheguem ao aeroporto com, pelo menos, quatro horas de antecedência em relação à hora do seu voo". E aconselha ainda que "em caso de dúvida, os passageiros contactem as suas companhias".