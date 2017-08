Mulher de 65 anos detida pela GNR em Fafe por suspeita de fogo posto

“Após prestar os formalismos legais”, a mulher foi libertada e notificada para comparecer esta segunda-feira no Tribunal Judicial de Fafe

Uma mulher, de 65 anos, foi detida no domingo por suspeita de fogo posto, na localidade de Golães, segundo informação do Comando Territorial da GNR de Braga, através do sub-destacamento de Fafe.

Em comunicado, a GNR esclarece que a mulher foi detida cerca das 15h30 de domingo, quando fazia uma queimada.

“O incêndio teve origem numa queima de restolho na sua propriedade e alastrou-se por uma área com cerca de 100 metros quadrados a um anexo”, acrescenta.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros Voluntários de Fafe.

A detida “após prestar os formalismos legais”, foi libertada e notificada para comparecer esta segunda-feora no Tribunal Judicial de Fafe.