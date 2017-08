Ministério da Educação rejeita “vício” em alteração de notas em escola da Póvoa de Lanhoso

O Ministério da Educação afastou a possibilidade de algum “vício que pudesse afetar a validade” de uma alteração de notas de sete alunos pelo Conselho Pedagógico de uma escola na Póvoa de Lanhoso, adiantou esta segunda-feira a tutela à Lusa.

Num comunicado enviado ao final da tarde, o ministério dirigido por Tiago Brandão Rodrigues explicou que, “atentas as explicações prestadas pela escola - com fundamento na intervenção dos órgãos competentes pela validação da avaliação e classificação dos alunos (do conselho de turma e do conselho pedagógico) - não foi encontrado vício que pudesse afetar a validade das decisões tomadas pelos referidos órgãos”.

Segundo uma notícia divulgada pelo Jornal de Notícias esta segunda-feira e confirmada à Lusa pelo Ministério da Educação, a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares foi instada a apreciar a alteração que o Conselho Pedagógico da Escola Gonçalo Sampaio, na Póvoa de Lanhoso (distrito de Braga), fez à nota de sete alunos dada pelo docente da disciplina de Geografia, no ano letivo de 2016/2017.

“Os órgãos competentes da escola, confrontados com uma situação que consideravam prejudicar os alunos, acionaram os mecanismos legais por forma a acautelar os interesses desses alunos”, justifica o Ministério da Educação na nota enviada à Lusa.

Segundo o referido diário, o docente deu nota negativa aos alunos, tendo sido a nota alterada para positiva por intervenção daquele órgão escolar.

O caso foi também participado ao Ministério Público.