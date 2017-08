Investimento na ciência volta a crescer pela primeira vez desde 2009

É a primeira inversão da tendência de queda contínua da despesa nacional em investigação e desenvolvimento (I&D) que persistia desde o início da crise, em 2010. Os dados provisórios do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN) de 2016 realizado pela Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC), a que o Expresso teve acesso, revelam que a despesa total atingiu 2348 milhões de euros e chegou a 1,3% do PIB, contra 1,2% em 2015.

O crescimento foi mais relevante nas empresas, onde a despesa aumentou mais de 8% em relação ao ano anterior, atingindo 1162 milhões de euros. Deste modo, o setor privado, que junta empresas e instituições privadas sem fins lucrativos, representou globlamente metade da despesa nacional em I&D.

infografia carlos esteves

infografia carlos esteves

A lista provisória das 100 empresas com mais despesa em atividades de I&D em 2016 é liderada pelo Grupo PT (Altice), que gastou 69,4 milhões de euros em ciência, tendo quase 800 pessoas a trabalhar nesta área. Segue-se a multinacional portuguesa Hovione Farmacêutica, o Grupo Banco Comercial Português, a farmacêutica Bial-Portela & Companhia, a Coriant Portugal (tecnologias da informação e comunicação), o Grupo Simoldes (fabricação de moldes para a indústria), o CEIIA-Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel e o Grupo Unicer Bebidas de Portugal.

O inquérito da DGEEC foi feito com base nas metodologias harmonizadas internacionalmente pelo Eurostat (sistema estatístico europeu) e pela OCDE e há ainda resultados definitivos das 100 empresas por apurar, incluindo algumas das que figuram nos dez primeiros lugares do ranking nacional.

Investimento ainda ao nível de 2008

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior afirma ao Expresso que os resultados deste inquérito "mostram uma quebra no ciclo de decréscimo contínuo da despesa em investigação que aconteceu entre 2010 e 2015; e confirmam a retoma do processo de convergência com a Europa". Manuel Heitor reconhece, no entanto, "que este é um primeiro passo, porque estamos ainda a níveis de investimento semelhantes a 2008 e agora o desafio é continuar a crescer".

infografia carlos esteves

Em 2009 o investimento em ciência atingiu em Portugal o máximo histórico de 1,6% do PIB, superando a Espanha, a Itália e a Grécia e estando a par da República Checa. O país conseguiu chegar a meio do ranking da UE mas desde então a queda foi acentuada, devido ao impacto da crise nos orçamentos públicos e na atividade das empresas e devido à competição de outros países europeus, nomeadamente do leste, embora a queda acentuada também tenha acontecido em países do sul da Europa como a Espanha, a Itália e a Grécia.

Manuel Heitor sublinha que "o aumento da despesa privada em I&D reflete o esforçço do setor privado em acompanha o desenvolvimento científico e a capacidade tecnológica instalada em Portugal". E o aumento global da despesa "reflete a prioridade política ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao 'Compromisso com a Ciência e o Conhecimento' assumido pelo Governo, confirmando a tendência expressa no Programa Nacional de Reformas quanto à retoma da convergência com a Europa".

Base para a discussão do OE para 2018

O ministro reconhece que os resultados provisórios do IPCTN 2016 "são dados importantes para a discussão do Orçamento de Estado para 2018", dando poder negocial ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). Com efeito, o MCTES definiu dois cenários possíveis para a inversão do ciclo de redução do investimento em ciência, a partir das oportunidades abertas pelos resultados alcançados em 2016.

infografia carlos esteves

O Cenário 1 aponta para um investimento global de 2,15% do PIB em 2022, o que exige que a despesa pública cresça 50 milhões de euros por ano desde 2018 e que a despesa privada aumente 200 a 300 milhões de euros por ano.

O Cenário 2 estabelece um investimento global de 2,7%do PIB em 2022, o valor acordado inicialmente na UE em 2010, o que exige uma despesa pública a crescer 140 milhões de euros por ano desde 2018 e uma despesa privada a aumentar 400 a 500 milhões de euros por ano.

Ultrapassar 2% do PIB até 2020

"O primeiro cenário é exigente mas realista, enquanto o segundo é demasiado exigente e pouco realista", considera Manuel Heitor. Mas os resultados do inquérito da DGEEC "trazem nova esperança de que a despesa possa aumentar de acordo com os valores definidos no Cenário 1". O objetivo do Ministério "é chegar ao fim do atual quadro comunitário, em 2020, com mais de 2% do PIB aplicado na ciência".

infografia carlos esteves

Quanto às 100 empresas que mais investiram em 2016, responsáveis por 51% do investimento empresarial em I&D, o ministro assinala que "as empresas tecnológicas e industriais estão a destacar-se neste ranking, e a recuperação da despesa privada dá-nos muitas esperanças".

Entretanto, o número de investigadores na população ativa aumentou de 7,4 para 7,9 por 1000 habitantes em 2016, tendo sido registados um total de 40.746 investigadores medidos em tempo de trabalho equivalente a tempo integral, o que significa mais 2074 do que em 2015. Cerca de 65% dos investigadores trabalham no setor do Ensino Superior e 32% no setor privado (empresas e instituições privadas sem fins lucrativos). Nestes dois setores o número de investigadores aumentou 6% no ano passado.