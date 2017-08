EasyJet alerta para fraude no Facebook que promete bilhetes de borla

Objetivo da fraude que usa o nome da empresa de aviação é aceder aos dados pessoais dos utilizadores

A EasyJet negou esta segunda-feira que esteja a oferecer viagens no âmbito do 22.º aniversário da companhia aérea, alertando para um esquema de fraude na internet.

Em causa está uma publicação no Facebook em nome da EasyJet que anunciava a oferta de dois bilhetes para os utilizadores que carregassem no anúncio. Assim que se clica nesse link, o anúncio é automaticamente partilhado com os amigos do utilizador no Facebook.

Segundo a companhia trata-se de um esquema de phishing, cujo objetivo é aceder aos dados pessoais dos internautas.

DR

Na página do Facebook da EasyJet, a empresa sublinhou que as promoções são divulgadas apenas nas páginas oficiais. “Temos conhecimento de que existe uma competição no Facebook. Por favor ignore esta competição pois não é oficial. Para receber informações sobre promoções ou concursos nossos, deverá seguir as nossas páginas oficiais”, recomendou a companhia.