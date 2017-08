No Sul, tudo de novo

Já se sabe que Portugal é a terra dos mil encantos, com experiências de toda a espécie para os veraneantes de Norte a Sul do país. Mas também se sabe que é impossível fugir à tradição. E que, para a maioria, férias sem uma passagem pelo Sul do país nem são férias.

O Algarve chama pelo sol quente e pelo som do mar durante o dia e à noite pelas madrugadas sem fim, passadas nos espaços de sempre ou nas novidades que todos os anos aparecem nas agendas noturnas da região. E o verão de 2017 não será diferente. O sol e o bom tempo já chegaram há muito, mas agosto é o mês de eleição dos veraneantes e a prova de fogo para os novos espaços. E este ano há muitos que vão à prova. Esteja em que zona do Algarve estiver, há sempre uma batida a pedir um pezinho de dança ou um cocktail para experimentar.

Comece-se por outro clássico de verão: as festas ao pôr do sol. É verdade que este nome já não se usa e não é novidade que os sunsets tomaram os verões de assalto. Mas o Sky Bar do Hotel Tivoli Carvoeiro quis levar o jogo de palavras a outro nível. Assim, no mais recente bar irmão do homónimo lisboeta, há Moonrise Party. No sétimo andar do Hotel Tivoli, o bar associa-se a uma marca de bebida diferente todos os sábados. E entre as 20h e a 1h há música e festa e servem-se canapés na vila. Durante o resto da semana há cocktails de inspiração algarvia e o mesmo ambiente de sempre. Explica o responsável do Food and Beverage, Fábio Freitas, que o espírito é de descontração. “Não queremos um ambiente de praia, mas queremos um ambiente chill out, para refrescar de forma tranquila.”



Menos chill out e mais nascer do sol do que da lua é o novo espaço em Albufeira. Nasceu este verão mas veio já cheio de referências. Chama-se Lick e tem sobre ele a responsabilidade de ocupar o local do antigo e mítico Kodac. Depois trouxe de Lisboa a dupla Olivier e Guilty com os pratos mais famosos da ementa. O restaurante, que já durante o ano transpira festa, no verão tem uma esplanada com vista para o Lick. Na discoteca há festas todos os dias, com um sem-número de DJ que chega ao Algarve com a promessa de fazer revolução e criar “um mundo Lick”, onde quem manda é quem lá entra.

Se o Algarve é o sítio das praias paradisíacas e do mar a perder de vista, é também onde se encontra a marina de Vilamoura, onde o maior desafio é contar o número de cabeças por metro quadrado. E onde a festa acontece todo o dia, puramente porque sim. Há mesmo este conceito “puro”, para que as muitas pessoas que por ali se divertem encontrem o seu espaço Puro. O conceito é criado e disseminado pelo Hotel Tivoli Marina Vilamoura e vivido no Puro Beach — tanto na piscina como no beach front, que é como quem diz na concessão da praia. Nos dois espaços não se fala de festa pela noite dentro, mas sim de viver o dia em festa. Na piscina (sem crianças), a programação evolui: começa-se com ioga e acaba-se com DJ. Margarida Fidalgo, uma das responsáveis da casa, explica que o objetivo é mesmo esse: passar o dia na piscina ou na praia e aproveitá-lo ao máximo. E o hóspede só tem de se levantar se quiser, porque “os dois espaços têm serviço nas camas, serviço de shisha, massagens, restaurante e bar”. Os dois espaços Puro estão abertos a todos os veraneantes, apenas com a diferença de preço para hóspedes e passantes.

Em Vilamoura há ainda outro clichê: um jardim à beira-mar plantado. Mas desta vez trata-se mesmo de um jardim. Perto do outro restaurante algarvio do chefe Olivier, o Praia da Vila, os donos do bar Fé Wine & Club, da Baixa portuense, rumaram a sul e, numa parceria com a discoteca Bliss, apresentam o Jardim da Villa. O novo bar da rua da estalagem promete noites ‘verdes’ todos os dias, pelo menos até ao fim de agosto. Ali, no concelho de Loulé, o jardim é o resultado da fé e da amizade — ou será do Fé e da amizade? O objetivo é proporcionar a quem por ali passar entre o início da noite e o princípio da madrugada um ambiente bucólico e tranquilo. Mas, se tiver ‘fé’, não se esqueça de que foi num jardim assim que Adão e Eva caíram em tentação...

de barriga cheia

Como em qualquer outra zona do país, enquanto os locais falam entre eles, os turistas tentam adivinhar-lhes a linguagem. No Algarve, o vocabulário próprio e o sotaque característico tornam difícil a tarefa. Mas este ano, em Olhão, o pano cai um bocadinho. O Real Marina Hotel & Spa abriu uma hamburgueria gourmet que não só serve as lendas do passado como atribui aos pratos expressões da região. Com vista para a Ria Formosa e enquadrados por graffiti e arte urbana, às sextas-feiras juntam um DJ ao hambúrguer. E, assim, há promessa de diversão até à 1h, com uma das bebidas do menu. Um espaço para “embeiçades” (apaixonados) ou não. E de onde se sai “na dô comida”, isto é, sem conseguir comer tudo por ser demasiado, ou “empanzinado”, ou seja, mais do que satisfeito, cheio e a abarrotar de comida.

Em agosto, há bons motivos para aproveitar e partilhar o Algarve “lambarêre” (que não consegue guardar segredos). Durante o dia só é preciso dosear as atividades para que à noite haja energia para se dançar a chamar o sol.