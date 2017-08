Lisboa reforça medidas de segurança após atentado de Barcelona

A Câmara de Lisboa está a reforçar a segurança nas zonas onde se concentra maior número de pessoas. Em comunicado avançado no site da autarquia, a Câmara informa que "está a proceder ao reforço da instalação de medidas passivas de segurança na via pública, tendo em vista melhorar a proteção em zonas com elevada afluência de pessoas".

Na mesma nota, a autarquia informa que o objetivo é "assegurar soluções compatíveis com o acesso rápido para eventuais operações de socorro, em particular por parte de bombeiros e ambulâncias".

A intervenção está a ser feita em coordenação com a PSP, na zona do Chiado, Rua Augusta e Mosteiro dos Jerónimos.