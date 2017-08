Helicóptero cai no combate ao fogo em Castro Daire

Um helicóptero que combatia este domingo um incêndio em Castro Daire, Viseu, caiu pouco antes das 13:00. O piloto morreu quando a aeronave embateu em cabos de alta tensão

Um helicóptero que combatia hoje um incêndio em Castro Daire, Viseu, caiu pouco antes das 13:00, disseram à agência Lusa fontes da Câmara Municipal e dos bombeiros.

A aeronave embateu em cabos de alta tensão, caiu e incendiou-se, tendo o piloto ficado preso no aparelho, segundo fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Fernando Carneiro, e o comandante dos bombeiros, Paulo Almeida, confirmaram a queda do helicóptero.

O autarca disse à Lusa que tem estado em contacto com o presidente da Junta de Freguesia de Cabril, concelho Castro Daire, que lhe explicou que o incêndio se está a aproximar do concelho de Arouca, já no distrito de Aveiro.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, em Cabril lavra um incêndio que estava ao início da tarde a ser combatido por 92 operacionais, 18 veiculos e três meios aéreos.