GNR detém idoso que ateava fogo no Parque Natural de Sintra

A GNR deteve no sábado um homem, de 78 anos, quando ateava um fogo no Parque Natural Sintra-Cascais, indica a Guarda Nacional República em comunicado

A GNR deteve no sábado um homem, de 78 anos, quando ateava um fogo no Parque Natural Sintra-Cascais, indica a Guarda Nacional República em comunicado.

A GNR explica que os militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Sintra detetaram um homem na localidade da Atalaia a fugir do mato onde se iniciava mais um incêndio florestal.

Após a detenção, adianta a GNR, "o idoso confirmou a autoria do crime de incêndio, acrescentando que já era a quinta vez que tentava colocar fogo naquela zona do parque natural", tendo sido encontradas provas do crime no seu veículo.

Quando foi constituído de arguido, o suspeito cometeu mais um crime de corrupção ativa na forma tentada, ao tentar oferecer "230 euros em dinheiro aos elementos da GNR para o libertar".

O detido será presente a tribunal na segunda-feira para primeiro interrogatório judicial.