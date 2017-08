Fogo na Covilhã obriga a evacuar parque de campismo do Pião

A página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil diz que no combate a este incêndio, com três frentes, estão 10 meios aéreos, 465 operacionais e 125 veículos

O parque de campismo do Pião, a quatro quilómetros da Covilhã, foi esta manhã evacuado na sequência de um incêndio florestal que começou naquele concelho no sábado, disse fonte daquela estrutura turística.

"Confirmo que foi dada ordem de evacuação às 9h40. Foi uma medida preventiva", disse a fonte.

O incêndio que começou no sábado em Barrigais, no concelho da Covilhã, começou a ceder na freguesia de Tortosendo, mas ainda se mantém complicado nas Cortes do Meio, disseram fontes autárquicas à agência Lusa, antes das 16h.

Luís Santos, presidente da Junta de Freguesia de Cortes do Meio, explicou à Lusa que, às 15h30, não havia populações em risco e aplaudiu o comportamento da Proteção Civil, nomeadamente o desempenho dos meios aéreos.

O autarca disse ainda não ter dúvidas de que se está perante um fogo posto.

Já David Silva, presidente da Junta do Tortosendo, disse que "as coisas estão a ficar mais controladas", sobretudo na zona do Casal da Serra.

Este incêndio, no distrito de Castelo Branco, que começou às 15h18 de sábado, obrigou à ativação dos planos distrital e municipal de emergência e proteção civil, e ao corte da estrada municipal entre Cortes do Meio e a estrada nacional 230.