Fogo na Covilhã exigiu retirada de algumas pessoas de aldeias

O incêndio que teve início às 15:18 de sábado em Barrigais, exigiu algumas evacuações preventivas, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara da Covilhã.

Vítor Pereira, em declarações por telefone à Lusa, pouco depois das 09:00, disse ter sido necessário proceder à retirada de algumas pessoas de aldeias, sobretudo idosos, embora não tenha sido "nada de dramático".

"Há agora alguns sítios mais sensíveis, sobretudo o Casal da Serra, junto ao Tortosendo, e a freguesia de Cortes do Meio", esclareceu o autarca, referindo, porém, que não existem populações em perigo.

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, combatem este incêndio, às 09:30, 376 operacionais, ajudados por 13 meios aéreos e 109 terrestres.

"Neste momento, estão a chegar os meios aéreos para evitar que as chamas atinjam casas. Todos os meios estão a atuar com toda a intensidade", referiu o autarca.

Este fogo no distrito de Castelo Branco já obrigou à ativação dos planos distrital e municipal de emergência e proteção civil.

A estrada nacional (EN) 230 entre Cortes do Meio e Tortosendo, e a estrada municipal (EM) 508 entre Cortes do Meio e a EN 230 estão cortadas.