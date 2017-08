“Erro operacional” leva confusão ao aeroporto de Lisboa

Os serviços do aeroporto Humberto Delgado já estão a tentar apurar as causas que levaram a que um "erro operacional" tenha permitido que os passageiros de um voo proveniente de Dacar, que cerca das 19h aterrou em Lisboa, não fossem direcionados para a zona de controlo de passaportes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – apurou o Expresso junto de fonte aeroportuária.

Mal foi detetado o erro, elementos das forças policiais intervieram e obrigaram esses passageiros não-Schengen, e que já se encaminhavam para a zona de livre circulação, a voltar atrás e a ser devidamente identificados pelos agentes do SEF, o que causou alguma confusão naquela área e rapidamente se alargou à zona das partidas, forçando o atraso no embarque de passageiros desses voos.

A fonte aeroportuária contactada pelo Expresso garante que todos os passageiros que chegaram a Lisboa vindos da capital do Senegal acabaram inspecionados.

O Expresso contactou a ANA Aeroportos, que remete a sua resposta sobre este incidente para um comunicado oficial.