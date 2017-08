Domingos Xavier Viegas: “Para enfrentar os incêndios é preciso uma campanha como a da prevenção rodoviária”

O que pode adiantar sobre o que se passou em Pedrógão Grande?

É cedo para falar. Comprometemo-nos em entregar o relatório daqui a dois meses. Temos uma equipa de 15 pessoas no terreno a reunir dados, a avaliar os danos e a juntar as peças do puzzle.

O prazo para chegar a conclusões está relacionado com as eleições autárquicas?

Não trabalhamos em função de questões políticas ou partidárias. Pedimos três meses para fazer o trabalho. Por coincidência, o grupo de trabalho entretanto nomeado pela Assembleia da República pediu um prazo semelhante. Queremos apurar os factos todos e fazemos este trabalho motivados pelo que o país nos está a pedir. Tem de ter consequências a vários níveis e na sociedade.

Sentem alguma pressão política?

Não aceitaríamos qualquer pressão. Temos completa autonomia e liberdade. Noutros trabalhos anteriores houve quem nos tentasse limitar, mas não nos deixamos intimidar.

Que efeitos tiveram os relatórios que fez sobre os incêndios de 2012, em Tavira, e 2013 no Caramulo e em Bragança?

No estudo sobre o incêndio de Tavira detetámos que os sistemas de comando não estavam preparados para gerir incêndios daquela dimensão. Em consequência disso foi feito um esforço grande de formação e de treino. E depois de 2013 melhoraram-se os equipamentos dos bombeiros. Não está tudo feito, mas já se andou um bom caminho em relação a 2003 e 2005.

Esses foram os dois piores anos, até agora. Mas quem anda no terreno diz que depois das mortes de Pedrógão, as autoridades concentram-se sobretudo em salvar pessoas e bens, evacuando casas e aldeias e deixando o fogo à solta. É errada esta perceção

Temos estado completamente focados no incêndio de Pedrógão e não tenho acompanhado outros com tanto pormenor. Mas o tipo de incêndios florestais que estamos a ter não se podem combater facilmente, pois a situação meteorológica é pior que a vivida em 2003 e com os recursos atuais não há capacidade para suprimir estes fogos. Não vale a pena pôr pessoas à frente daquele mar de chamas. A defesa das populações é naturalmente uma prioridade. Para mortes já nos bastam as de Pedrógão.

Quando se fala em causas dos incêndios, fala-se em desordenamento do país, despovoamento do interior, má gestão da floresta a que se junta a mão humana, sobretudo a negligência. Este ano, 240 fogos foram provocados por uso de maquinaria.

A negligência por descuido, o uso de maquinaria, o abandono causam incêndios. Este ano estamos a observar valores recorde mínimos na humidade da vegetação arbustiva. Qualquer faísca ou foco secundário imediatamente pega fogo. E não é compreensível que quem faz esse trabalho com maquinaria não use meios para debelar essas situações.

Falha a consciência social e falham as penalizações?

Concordo. Temos de fazer uma campanha como a que se fez para a prevenção rodoviária. A nossa taxa de mortalidade rodoviária era das maiores da Europa e o esforço continuado das autoridades deu resultados e temos de fazer um esforço semelhante em torno dos incêndios. O esforço não passa por termos mais meios de combate, mais camiões ou aviões. Temos de acrescentar as populações como o quarto pilar do sistema de prevenção e combate aos incêndios.

Pelo menos três dezenas de incêndios este ano tiveram como causa o lançamento de foguetes.

É incompreensível. Quero crer que terá sido fora do período em que é proibido.

Acha que por estarmos em ano de eleições autárquicas as penalizações são mais fracas?

Não quero associar a isso. Mas não creio que seja pelo simples agravar das penas que as pessoas vão cumprir. Tanto quanto sei, quando a aplicação de coimas dependia das autarquias haveria alguma retração, mas quando passou para outras autoridades, como a GNR, passou a haver outro respeito pela legislação.

Há décadas que falha a prevenção estrutural. O Governo anunciou um pacote de reformas, mas muitas delas são reformulações de outras que pouco saíram do papel.

Tem razão. Acompanhei esta reforma florestal e não vi muitas coisas substancialmente diferentes do que se estava a fazer. Deviam dar-se outros passos para o futuro. Há 30 anos que há coisas que deviam estar a ser feitas e não o estão a ser.

Dê-me três exemplos.

Há muito tempo que advogo o envolvimento das pessoas, a preparação das comunidades para serem mais resistentes e resilientes ao fogo e aos seus efeitos. Temos de conquistar as pessoas para o problema da prevenção de modo a tomarem consciência de que fazem parte deste esforço. Em segundo lugar, a prevenção devia estar mais focada nos incêndios florestais, o que não me parece estar. E também se devia aplicar melhor a lei. Mas face às condições meteorológicas que estamos a viver este ano, muita da prevenção estrutural que faz falta possivelmente não faria muita diferença.

Ter grupos com conhecimento de ação e uso de fogo controlado, que conhecem o terreno e bombeiros mais profissionais iria ajudar?

Sim, assim como ter sapadores florestais mais enquadrados no sistema, ou envolver mais a comunidade científica. Não somos ignorados, mas devíamos ter um maior apoio para a atividade científica. Há um conjunto de soluções técnicas e tecnológicas já aplicadas noutros países que podem ajudar. Por exemplo, há produtos químicos retardantes do fogo que podem servir para melhorar a eficácia do combate e ajudam a evitar reacendimentos. Obviamente que custam dinheiro, mas evitava-se muitas horas de trabalho e danos.

O Governo está a conduzir corretamente o problema dos incêndios?

Não quero pronunciar-me sobre questões políticas. Está a ser muito difícil para todos nós portugueses e compreendo que a pressão seja muito grande sobre quem está a governar o país. Haverá tempo para avaliar, agora é tempo de nos ajudarmos a todos.

[Texto original publicado no Expresso de 19 de agosto de 2015]