Descodificador: O maior terramoto em 12 anos

Portugal tem elevado risco sísmico?

No último estudo dos países da região euro-mediterrânica, Portugal tem uma perigosidade moderada no Algarve e na região de Lisboa e Vale do Tejo e baixa nas restantes regiões. Os Açores não foram envolvidos no estudo, onde a Grécia, Turquia e Itália têm perigosidade elevada. A perigosidade foi avaliada a partir das fontes sísmicas, da atenuação sísmica — a maneira como o sinal sísmico decresce com a distância — e dos efeitos de sítio, isto é, quando um sinal sísmico chega a determinada zona pode ser mais ou menos amplificado conforme a natureza geológica do solo nas camadas mais superficiais (30 a 50 metros de profundidade). Em solos mais macios pode haver maior amplificação do sinal e o que estiver construído será mais afetado.

E Sobral de Monte Agraço?

Está na região de Lisboa e Vale do Tejo e tem perigosidade moderada, mas tudo depende da magnitude do sismo e da localização do epicentro. O de 17 de agosto teve uma magnitude de 4,3 na escala de Richter e estava perto de Sobral de Monte Agraço e a 19 km de profundidade. Por isso, não causou danos pessoais ou materiais. Mas foi sentido na região com intensidade máxima de IV na escala de Mercalli modificada, uma intensidade moderada em que os objetos suspensos baloiçam, janelas e portas tremem, loiças e vidros tilintam e carros estacionados abanam. Foi ainda sentido com menor intensidade em Lisboa. Os Açores têm perigosidade mais elevada do que o continente, atividade sísmica intensa e frequente, mas a magnitude dos maiores sismos é mais baixa.

É possível prever um terramoto?

Não. Os cientistas chegaram a apostar na previsão sísmica, mas era muito difícil encontrar uma metodologia de previsão, devido à enorme diversidade de fatores que estão na origem de um sismo. Instalar sensores no fundo do mar, como pretende o projeto europeu EMSO, em que Portugal está envolvido, tem apenas como objetivo monitorizar sismos, alterações climáticas e ecossistemas marinhos. Os sensores permitem a observação sísmica à superfície da cobertura sólida da Terra, mas não em profundidade. “Hoje, os esforços estão concentrados na prevenção e mitigação, nomeadamente na construção antissísmica, na educação das populações e no chamado alerta precoce”, esclarece Fernando Carrilho, chefe da Divisão de Geofísica do IPMA.

O que é o alerta precoce?

É um sistema que deteta e avalia muito rapidamente um sismo, colocando um aviso que permite tomar algumas medidas de segurança em instalações críticas: no Japão, país de elevada perigosidade sísmica, dá tempo para interromper a circulação de comboios de alta velocidade, por exemplo. E na Roménia para suspender cirurgias delicadas nos hospitais. Mas não serve para evacuar as populações. Fernando Carrilho explica que para um cenário típico de um sismo com epicentro a sudoeste do Cabo de São Vicente (Algarve), na região do Banco de Gorringe e da Falha da Ferradura, como no terramoto de 1755, “é possível conseguir tempos de antecipação de chegada a Lisboa de 25 a 30 segundos”. A adoção do alerta precoce está em estudo em Portugal, porque exige mais instrumentação.