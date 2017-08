António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa na missa pela paz e concórdia em Barcelona

Segundo disse à Lusa fonte da Presidência, a presença do chefe de Estado na homília representa uma homenagem às vítimas do atentado de quinta-feira em Barcelona, em particular às duas portuguesas que morreram.

Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado pelo rei de Espanha, Felipe VI, a estar presente nesta missa pela paz e a concórdia, que começou a ser celebrada pelas 10 horas locais (nove horas de Lisboa), pelo cardeal-arcebispo de Barcelona, Juan José Omella.

No sábado à noite já tinha sido anunciado que o primeiro-ministro, António Costa, também iria assistir à missa, tal como o seu homólogo espanhol, Mariano Rajoy, e os reis de Espanha.

Espanha foi esta semana alvo de dois ataques terroristas, em Barcelona e em Cambrils, na Catalunha, que fizeram 15 mortos e 135 feridos, com a utilização de viaturas que atropelaram pessoas indiscriminadamente.

A lista de vítimas mortais do ataque em Barcelona inclui duas portuguesas, uma mulher de 74 anos, e a sua neta, de 20.

Em Barcelona, o ataque ocorreu na quinta-feira à tarde, nas Ramblas, uma avenida muito frequentada por turistas, no centro da cidade.

Na madrugada de sexta-feira, cinco homens num automóvel atropelaram um grupo de pessoas em Cambrils, uma estância balnear a cerca de 100 quilómetros a sudoeste de Barcelona, fazendo um morto e cinco feridos.

Os dois ataques foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.