Tomates à séria

O cenário é a Quinta de La Rosa. A vista é uma enorme varanda debruçada sobre o Douro, e uma única mesa, alongada, ocupa o piso térreo do restaurante. É aqui que se faz a prova.

Nove provadores – entre produtores de azeite, de vinho, e chefes de renome – vão provando, fatia a fatia, tomate coração de boi que vinte produtores locais elegeram para levar a concurso. Avaliam-se “aroma, sabor, textura – que envolve crocância, suculência e firmeza –, e harmonia”. À cabeceira, o presidente do júri, Francisco Ataíde Pavão, produtor de azeite, está ladeado por dois chefes, Vítor Sobral e Miguel Castro e Silva. O produtor de flor de sal Jorge Raiado, o enólogo Luis Soares Duarte, a investigadora da universidade de Trás-os-Montes Ana Paula Silva, o chefe Leopoldo Calhau e o chefe da quinta, Pedro Cardoso, compõem o restante painel. Na tarde desta sexta-feira provaram com desvelo os tomates diferentes que vieram para a mesa.

Ao fim de provar vinte tomates diferentes ainda se consegue identificar diferenças?, perguntamos. Vítor Sobral assegura que sim, que não há confusão possível. “Aroma e sabor são essenciais”. Se o tomate é um dos ingredientes que mais usa na sua cozinha, garante que “tomate coração de boi é coisa que não se arranja com facilidade. Não há uma relação de proximidade entre produtores e restaurantes, infelizmente”. Miguel Castro e Silva está cá pelo segundo ano consecutivo. Por ele, comia tomate deste “todos os dias”. “Se for bom, basta cortar e pôr flor de sal”, afirma.

Há dois anos que este ritual se repete. Quem gosta de tomate a sério sabe que o coração de boi é uma variante do fruto com sabor imbatível. De 15 de julho a 15 de agosto é a melhor altura para o apreciar. Porque apesar de comermos (mau) tomate o ano inteiro, a verdade é que este é um fruto como qualquer outro – tem época.

Quando Abílio Tavares da Silva, ex-engenheiro informático, mudou de vida e trocou a capital pelo Douro, em 2005, aterrou na região como um novato e trouxe consigo a frescura de um olhar de “forasteiro”. “Descobri que o Douro tinha produtos maravilhosos, que não eram devidamente valorizados, e que eram diferenciadores”, conta o atual produtor de vinho, que comprou a Quinta Foz Torto, na margem em frente à Quinta de La Rosa, onde nos encontramos.

A primeira vez que provou o tomate coração de boi do Douro percebeu que tinha de o plantar na sua horta. Depois, habituou-se a levar consigo para os restaurantes onde se marcavam almoços uma cestinha desses tomates. “Os tomates do Abílio” foram motivo de muita brincadeira e inúmeros convívios gastronómicos, primeiro entre amigos e, aos poucos, entre conhecedores que não paravam de elogiar os frutos. Foi assim que surgiu a ideia de organizar este evento, também para incentivar os produtores locais a valorizarem o produto.

Para a professora Ana Paula Silva, esta prova é uma estreia. Coube-lhe fazer uma pequena palestra a explicar alguns dados sobre o tomate, e sobre a variante do coração de boi em particular. A centena de pessoas presente ficou a saber que as civilizações pré-colombianas foram as primeiras a cultivar sementes de tomate; que os primeiros povos europeus a usar o fruto foram os espanhóis e os italianos, a partir de 1554. Que o “pomodoro”, palavra italiana para tomate, tem origem na variante amarela do fruto (daí a expressão “maçã de ouro”). Que o tomate deve ser sempre comido maduro, quando a sua cor é vermelha e as suas características organoléticas estão no auge. Que hoje em dia, o fruto é cultivado em todo o mundo, sendo aliás, a segunda cultura mais cultivada depois da batata. Que a China é o principal produtor mundial, e que Portugal é o terceiro produtor da UE, com um consumo médio de 36 quilos de tomate per capita por ano.

Quanto ao coração de boi, assim chamado pelo seu formato e tamanho, produz-se em toda a Europa e Ásia, é muito carnudo e tem poucas sementes, e tem a pele muito fina, o que o torna frágil e de difícil transporte. Muito exigente em luz, encontra no Douro um ‘terroir’ privilegiado para o seu cultivo.

No fim da noite, chegou o tempo de anunciar os vencedores. A quinta “Coisas da Leira” (o tomate n.º 9) venceu o primeiro prémio, seguido pela Quinta do Vallado, e pela Quinta do Passadouro. Para o ano, não se sabe ainda quantos serão os produtores durienses a competir pela garantia de terem os melhores tomates. Mas os palatos dos presentes garantem que o produto tem uma imensa qualidade.