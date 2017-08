Quinze distritos em aviso amarelo até segunda

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou até segunda-feira 15 distritos do continente em "aviso amarelo" devido ao calor, e quatro zonas da Madeira também devido ao calor e ao vento, que se manterão até domingo.

A persistência de valores elevados da temperatura máxima no continente foi o motivo de avisos nos distritos Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga, mantendo-se o aviso até as 21:00 de segunda-feira.

Na Madeira, foi também o vento quente o motivo dos avisos amarelos em Porto Santo, regiões Montanhosas, Costa Norte e Costa Sul, mas nesta última também devido ao vento com rajadas até 80 quilómetros por hora. Na Madeira, os avisos mantêm-se até às 21 de domingo.