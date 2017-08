Desta vez, a jornalista não escreve sobre os "outros", com um olhar crítico e equidistante. Desta vez foi a jornalista e a sua família que foram os "outros". Rodeados pelo fogo, com medo das mudanças de vento, evacuados. Relato na primeira pessoa de quem viveu o fogo como os "outros", os que vêem o fogo a aproximar-se vertiginosamente das suas casas e não lhes conseguem valer.

O FOGO À TUA PORTA

Luísa Meireles

Estou aqui sentada e sinto-me um bicho. A cheirar o ar e a perscrutar de que lado sopra o vento. Desde ontem que ele sopra incessantemente em redor da casa e faz medo. Nunca tive medo do vento e agora tenho, ainda por cima porque as previsões para este fim-de-semana são do pior.

A casa está salva, mas em redor está tudo ardido. Salvaram-se os castanheiros, os carvalhos e as laranjeiras, porque o fogo passou de raspão no laranjal. Escolheu outro caminho com mais mato. Mas as oliveiras – Nossa! – nunca tinha visto um sacrifício assim da natureza. Uma imolação. Elas recolhem o fogo e ardem por dentro, lentamente, não o deixam propagar. Caem, por fim, negras, as folhas já castanhas, algumas ainda verdes. Na base, um pequeno braseiro.

Passaram quatro dias. Nem percebi como isto começou. Foi na segunda-feira, ao fim da tarde. Tínhamos chegado a Alpedrinha, à quinta da Lena, na véspera, e à noite já tínhamos tido uma pequena aproximação ao pesadelo. Depois do jantar, no terraço, olhando para a encosta da serra da Gardunha, mesmo por cima da aldeia, começou um fogo, de repente. Eram 10 da noite. Víamos as labaredas erguer-se alto quando apanhavam um pinheiro e depois baixar, comendo o mato. Era perto de casa. Como é que um fogo rebenta a essa hora da noite? Que fazer? Procurar à pressa o telefone da proteção civil, enganar-me, tentar outra vez. Finalmente o número certo. Do outro lado uma voz calma, jovial. Em Alpedrinha? Sim, já tinham tido um alerta e “neste momento, devido aos meios reportados como insuficientes na aldeia, dirigem-se para lá três unidades do Fundão”. Fica a 20 km.

Simpático, o homem tinha família em Alpedrinha. “A sra está lá? E aonde? Sabe onde é o Picadeiro – sei - “a casa da minha família é aí”. Um sítio lindo, o Paço. A aldeia tem séculos e é um dédalo de casas cujos tetos parecem tocar-se, nas escadas entre elas por vezes só cabe um homem. No ano passado estive aqui na Festa dos Chocalhos, a cobrir a campanha eleitoral do António Costa e era um mundo de gente a acotovelar-se e a pisar-se uns aos outros.

Descansámos. Não faltou muito até ver as luzes azuis a piscar na estrada lá em cima. Tinham chegado os “tais meios”. Eram 23h30 quando o fogo foi dado como extinto, disse-nos a Proteção Civil. Mas, à cautela, resolvemos molhar a casa e terrenos à volta à mangueirada. O belo alpendre à frente e a varanda de trás, por cima do terraço, são em madeira original e podiam ser um perigo.

A noite já não foi descansada. Éramos quatro, dividimo-nos, dois ficaram acordados até às duas. Eu, confesso, dormi e acordei bem cedo. Olhei para a serra e vi fumo, lá bem no alto. O horizonte estava toldado de nuvens negras a oeste, que caminhavam e se alargavam quando caminhavam para leste. As notícias da manhã não nos sossegaram: “lavra com grande intensidade o fogo que se iniciou em Louriçal do Campo. Estão três frentes ativas e há… meios no local”.

Louriçal do Campo fica a 12 km. É perto, mas fica do outro lado da serra. Não podíamos fazer nada sem ser aquilo que mais gostamos de fazer aqui: ir às praias fluviais. Escolhemos Castelo Novo, aqui ao lado, a 7 km, do outro lado da A23. É a nossa praia favorita, quase sem ninguém de manhã, porque a garotada emigrante (os “avec”, como aqui dizem) só chega a meio da tarde, com o rádio aos berros, o jogo de vólei, os mergulhos-bomba. É o sinal para irmos embora.

Ficámos em Castelo Novo até por volta das cinco. Sempre preocupados a olhar para a serra, que fica por trás. Era forte o cheiro a fumo. No princípio era cinzento e saía localizado e depois começou a ficar preto, em ondas. Víamos as labaredas em vários sítios, lá no alto. Voltámos para casa. Eu e a Lena ficamos a tratar das coisas, os “homens” foram às compras. Mas de repente a encosta da serra, aquela que fica bem pertinho, começou a arder. Já não era localizado, como na véspera, era em toda a extensão. As chamas progrediam como nunca vi, a descer a encosta, em direção à aldeia e à quinta.

Inquietas, corremos para o telefone. Do outro lado, da proteção civil de Castelo Branco, a mensagem era alterada: “o fogo está incontrolado nessa zona, já seguiram para lá …” (não sei quantos meios). Do comando distrital da GNR de Castelo Branco, o recado foi igual, mas mais apressado. Tinham mais chamadas em espera, “desculpe minha sra.” Pudera! Naquela altura, Vila de Rei, bem perto deles, ardia também sem controlo. “Estão a mandar reunir as pessoas no centro da aldeia”. Mas que fazer? “Não sei minha sra. Vá para a aldeia que a brigada da GNR informa-a melhor. Eles no local é que sabem”.

Entretanto o fogo descia rápido a encosta. A decisão foi tomada num ápice: vamos embora. Começar a reunir as coisas, telefonar ao Rui e ao Pedro: “apressem-se!” Já vinham a caminho, pela A23, a EN18 tinha sido cortada. Quando chegaram, as sete, já tínhamos as malas e sacos prontos para meter nos carros. A D. Conceição, que costuma fazer as limpezas, chegou. Vinha de Castelo Novo, a aldeia histórica onde tínhamos passado o dia, já estava cercada pelo fogo: “Não vão embora, têm de defender isto, isto é vosso, senão o fogo destrói tudo!” Zangou-se quando a Lena disse que púnhamos a nossa segurança à frente da casa. “Mas isto é vosso!”, exclamava, exasperada. Ela ia para outra casa, tentar defender o que pudesse. Percebi a diferença. O “nosso” dela era tudo, nós tínhamos alternativa.

Partimos. As estradas já estavam cortadas, era um imenso engarrafamento. Conseguíamos ver os autotanques a posicionarem-se na aldeia. Tentámos subir até Alpedrinha, como nos mandara o comando da GNR em Castelo Branco, mas logo a dois passos deparamos com agentes no terreno a mandar-nos embora. Para onde querem ir? Castelo Branco? Vão por baixo, por Vale de Prazeres e Alcaide, ou então pela EN18. Assim fizemos, com um carro de matrícula inglesa entre os nossos dois. Não deviam saber o que fazer. Fomos os últimos a passar.

Quando parámos na estação de serviço da autoestrada que entretanto retomáramos não havia vivalma, sem ser um outro casal que também fugia do fogo. Ficámos sentados a ver as notícias que já temíamos: o fogo de Louriçal do Campo (o “nosso”) mantinha-se incontrolável, com uma frente de 25km. Não é possível haver meios para tanto! Nem homens, nem camiões, nem aviões. E ainda com o fogo a lavrar em Vila de Rei, também no distrito.

Não foi difícil encontrar um hotel “de contingência” em Castelo Branco. Também, quem iria meter-se na boca do fogo? Mas a noite foi passada ao telefone e a ouvir noticias – e não é que o futebol dominava tudo?! O sr. Francisco e a mulher, que fazem trabalho na quinta, decidiram ir para lá, faziam relatos ao vivo, do fogo a passar, “as farulas a cair no chão”, até um javali a arder e a grunhir passou por ali, as ovelhas do vizinho, soltas, vieram encostar-se à rede.

A GNR estava à porta da quinta e mandava-os embora porque a prioridade é defender pessoas, mas eles não arredaram pé, a regar incansavelmente até às tantas da manhã, tentando proteger as oliveiras, carregadinhas de fruto e cuja safra eles iriam fazer. Não conseguiram, mas salvaram a casa. O fogo circundou-a, mas ardeu tudo em volta, até à linha de comboio. Gratidão eterna para com o sr. Francisco e a mulher, que arriscaram a vida a defender o que não era deles.

A Lena estava desfeita, o Pedro escondia a inquietação. No dia seguinte, pela manhã, soubemos que o fogo tinha alastrado pela Gardunha, que até o Fundão estava em perigo, Alcongosta (a terra das cerejas) salvou-se por um triz, um autotanque tinha caído numa ravina, só quem conhece aqueles sítios sabe como o caminho é íngreme. Afinal Alcongosta escapou porque o fogo foi parado pelas cerejeiras, mas continuou o seu caminho destruidor por ali abaixo, até Vale de Prazeres e Orca. E nós, fazer o quê em Castelo Branco?

O Pedro queria ver o que tinha acontecido à quinta. Foi, mais o Rui, enquanto eu e a Lena ficámos na cidade. Foi uma tarde longa, em que eles só nos deram a notícia de que a quinta tinha ardido, mas a casa estava bem. A Lena descontraiu. Mas depois eles calaram-se e não respondiam ao telemóvel. Comecei a ficar ansiosa. Que se passaria?

Soubemos depois: passaram a tarde a apagar os braseiros que ardiam nas oliveiras e a deitar água por todo o lado, por via das dúvidas. Não eram os bombeiros que o fariam, tinham mais que fazer. A dúvida era: voltar para a quinta ou não? O posto da GNR em Alpedrinha não tinha ninguém. Decidimos que sim, a casa estava bem, tinha água e luz, e quanto à paisagem não ia alterar-se por mais um dia. Porquê adiar o choque inevitável?

Com tanta descrição horrenda, o choque até foi menor. A casa e as roupas cheiravam a fumo, havia fuligem no chão, mas nada de mais. O Pedro ficou descansado: até pode ser uma oportunidade, todos os muros e marcos da discórdia entre vizinhos ficaram à vista, descobriu-se uma nova mina de água e, finalmente, ia poder plantar mais carvalhos e castanheiros – nem que seja para os bisnetos! O Pedro quer fazer um tanque para ter mais água à mão, de reserva.

Passámos de novo o dia em Castelo Novo. O fogo foi até à praia, mas a relva não ardeu. Cheirámos o ar e cheirava a queimado. Havia um reacendimento na aldeia. Os bombeiros chegaram prontos e vimo-los depois, exaustos, jovens a beber coca-cola e… a fumar um cigarro no bar da praia. É o regresso à normalidade.

É? Este fim-de-semana foi decretado de calamidade pública. Nós estamos por aqui, alerta, cheirando o ar e perscrutando o vento. Não há de ser nada. Como dizia o agente da GNR: “arder como, se já ardeu tudo?” Nunca ninguém viu nada assim. Esperemos que não haja mais loucos, como alguém – que vizinho? - que ainda na quinta-feira à noite decidiu fazer uma queimada dos troncos inúteis. Que nós apagámos. Haja Deus!