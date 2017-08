Mais de 1300 operacionais combatem chamas em Mação e Gavião

Os incêndios em Mação (distrito de Santarém) e Gavião (distrito de Portalegre) eram aqueles que, ao início da tarde de sábado, mobilizavam mais meios, num total de 1.359 homens e 15 meios aéreos, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

De acordo com a página de internet da ANPC, o incêndio de Gavião, - que teve início na quinta-feira e conta com duas frentes ativas - mobilizava 529 operacionais, apoiados por 159 meios terrestres e 12 meios aéreos.

Em Mação, (incêndio que começou na quarta-feira, e tinha uma frente ativa) as chamas estavam hoje a ser combatidas por 830 operacionais, 239 meios terrestres e três meios aéreos.

A ANPC apontava estes dois incêndios rurais como as duas ocorrências mais significativas.

Pelas 14:30, existiam em todo o país 50 ocorrências (sete incêndios em curso, cinco em resolução e 38 em conclusão), e estavam no terreno 2.256 operacionais, apoiados por 622 meios terrestres e 23 meios aéreos.