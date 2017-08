Incêndios em Mação e Gavião continuam a ser combatidos

Três incêndios rurais estavam a ser combatidos cerca das 08:00 de hoje, por mais de dois mil homens e meios aéreos nos concelho de Mação (Santarém) e de Gavião (Portalegre), segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação da página de internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estava ativo e com duas frentes o incêndio de Gavião, que teve inicio cerca das 17:00 de quinta-feira, estando a ser combatido por 542 operacionais e 163 meios terrestres.

Em Mação, mantinha-se esta manhã ativo o incêndio com uma frente, sendo o combate das chamas feito por dois meios aéreos, 772 homens e 233 veículos.