GNR detém condutores alcoolizados

Em comunicado, sobre a atividade operacional realizada entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, a GNR destaca que dos 28 detidos 17 conduziam sob o efeito de álcool e seis sem habilitação legal, tendo ainda detido outras três pessoas suspeitas de tráfico de estupefacientes e apreendido 84 gramas de canábis.

No âmbito da fiscalização ao trânsito, os militares desta força policial detetaram 806 infrações, sendo 365 por excesso de velocidade, 26 por condução com taxa de alcoolemia superior ao permitido por lei e 24 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças.

O mesmo comunicado adianta que nestas 12 horas, na área de intervenção da GNR, foram registados 144 acidentes de que resultaram um morto, cinco feridos graves e 54 feridos ligeiros.