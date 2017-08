Família racional

Quando nasceu a nova geração i30, a Hyundai assumiu o empenho e a ambição. Desde logo, ao sublinhar que o novo i30 é o automóvel mais importante de sempre para o construtor sul-coreano. No Salão de Genebra, em Março, a marca revelou a versão SW. As diferenças para a geração anterior são substanciais, tal como já acontecia na berlina. A bagageira é generosa. Sem ser a referência do segmento, oferece 602 litros. A distância entre eixos é a mesma que encontramos no i30 berlina, mas o comprimento total aumentou 245mm, o que permitiu aumentar a capacidade da bagageira, mantendo a habitabilidade intacta. Visualmente, o Hyundai i30 SW agrada. Não é ostensivo nem demasiado estilizado. Mas tem uma sobriedade que transmite confiança. A mesma imagem passa quando nos instalamos a bordo, com uma escolha de materiais mais cuidada do que acontecia até aqui com o i30. Visto por dentro e se não olharmos para trás, não se distingue o i30 SW da berlina.

Espirito zen

É quando colocamos o i30 SW em movimento que se revelam as maiores diferenças. Os primeiros quilómetros que fiz com o novo Hyundai foram todos em ambiente urbano. Mas depois, esqueci a cidade e rumei à auto-estrada e logo depois a uma estrada secundária, daquelas sinuosas que revelam o ADN de um automóvel. E foi uma surpresa, já que o rigor e vivacidade do chassis do i30 aparece esbatido neste versão mais comprida e, portanto, mais volumosa. O motor 1.0 revela alguma falta de vigor para uma condução mais desportiva e obriga a recorrer à caixa de velocidades com frequência. Ou seja, este i30 SW convida a uma condução sem pressas, daquelas que sabe fazer quando se devora quilómetros nas férias. Já se sabe que tanto o motor 1.4 T-GDi como o bloco diesel 1.6 CRDi ganham em dinamismo e vivacidade, mas o 1.0 é imbatível na suavidade de funcionamento. A isso junta-se uma excelente insonorização, que torna muito agradáveis as viagens mais longas a bordo do i30SW. Por isso, e embora deixe uma sensação de desempenho mais modesto do que na berlina, o motor 1.0 continua a ser a escolha acertada, com os consumos a ficarem ligeiramente acima dos 6 litros para quem não tenha o pé muito pesado. Seja como for, é sempre uma melhor opção que o 1.6 CRDi, já que o diesel parece ter os dias contados.

ADN europeu

Mesmo que não se soubesse, percebe-se que o Hyundai i30 tem um perfil europeu. De facto, foi desenhado, projectado e fabricado na europa e tem a clientela do velho continente como prioridade. O equipamento completo, nomeadamente a nível de segurança ativa e passiva, colocam o i30 SW em posição de combate perante os principais rivais. Entre os dispositivos disponíveis contam-se a Travagem Autónoma de Emergência, Controlo Automático dos Máximos, Alerta de Fadiga do Condutor e Sistema de Ajuda à Manutenção da Faixa de Rodagem. Além destes, em opção, o Hyundai i30 SW pode estar equipado com Cruise Control Inteligente Avançado, Alerta de Tráfego Transversal na Traseira, Informação de Limite de Velocidade e Detetor de Ângulo Morto com Assistência de Mudança de Faixa de Rodagem. Há uns anos este i30 SW teria tudo para ser um vencedor e hoje também tem. Mas as tendências de mercado mudaram, pelo que se afigura menos sedutor que um SUV deste segmento e até a berlina i30 pode levar vantagem pelas qualidades dinâmicas. A história da família i30 não fica por aqui. Em 2018 é aguardada com expectativa uma variante fastback.