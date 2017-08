Eles chegaram aos 30 e querem que o mundo saiba isto: “Nós estamos bem”

Quando fez 30 anos, Joana Bernardo deu por si a questionar algumas coisas nas quais nunca havia pensado antes. “Comecei a pensar que, quando a minha mãe tinha 30 anos, eu já tinha nascido, que nós éramos de gerações completamente diferentes e que, de alguma forma, não estávamos a corresponder às expectativas da geração mais velha.” Expectativas a nível profissional, mas também pessoal. “Os nossos pais planearam uma coisa completamente diferente para nós e acharam que íamos ter uma vida melhor. Os meus avós trabalharam para os meus pais terem uma vida melhor e os meus pais conseguiram estudar.

As coisas foram melhorando e agora, de repente, é como se houvesse um retrocesso.” Mas, nessa altura, a designer e radialista da Radar também se apercebeu que, apesar das “dificuldades”, como a dificuldade para encontrar trabalho depois da faculdade, muitas pessoas da sua geração estavam a conseguir “traçar um percurso”. “Percebi que estávamos finalmente a encontrar o nosso lugar. Tivemos de nos reinventar e explorar outras áreas além da nossa área de formação”, explica em entrevista ao Expresso.

“30 anos 8 dias”, que reúne textos de pessoas que estão agora na casa dos 30, entre designers, músicos, fotógrafos, investigadores da área das ciências, cineastas, cenógrafos e artistas visuais, é o testemunho disso. “Quis deixar um objeto que testemunhasse isso. Não só para nós, para podermos ler e revermo-nos, mas também para as gerações que ainda não perceberam muito bem o que nós andamos para aqui a fazer. Para lhes explicar que, apesar de toda esta instabilidade, nós estamos bem”, diz Joana. O livro foi publicado recentemente, no âmbito do mestrado em Práticas Tipográficas e Editoriais Contemporâneas (Faculdade de Belas Artes de Lisboa), que terminou este ano.

Despertador 9h30. Mini ressaca. Torradas com tomate, batido de banana, imenso café. Às vezes há dias com menos esperança. Emails. Seca… Sonhar. A ler Camus (...) Despertador 9h30. Torradas e café. Não havia tomate, nem vontade de ir à rua. Emails. Ver Paul Lovens na net. Facebook. O mundo é doido (...) Deixei-me dormir. Quase 11h. Stress, pressão, culpa. Comer torradas com tomate, batido de banana e canela. Café, café, café. Trabalhar. Emails sem fim… stress! Correr 30 minutos e depois bombar que nem louco em casa. Música alta, quinteto do Miles - o segundo, claro. Gabriel Ferrandini, músico

Joana pediu a cada um dos participantes para descrever o seu dia-a-dia num diário, ao longo de oito dias. No total, participaram 13 pessoas, entre amigos, conhecidos e pessoas com quem a designer nunca havia falado, mas que ainda assim aceitaram o convite. “São pessoas que me despertavam curiosidade e que eu admiro. Pessoas de uma geração bastante privilegiada, que têm formação superior, mas que mesmo assim se depararam com problemas com os quais eu também me deparei”, explica Joana, admitindo que gostaria de ter um grupo “maior” que incluísse, por exemplo, “alguém ligado à política e ao jornalismo, e também um bloguer”. A falta de tempo não lho permitiu - tinha apenas três meses para concluir o projeto. Por outro lado, houve algumas pessoas que aceitaram participar mas que não conseguiram concluir a tarefa. A esperança é conseguir colmatar essa possível “falha” noutros volumes, a publicar posteriormente, usando a mesma “estratégia” para “montar um puzzle maior”.

Comovem-me muito as casas. ‘Só as casas explicam que exista uma palavra como intimidade’. Quantas casas guardam quem nós fomos? Catarina Vasconcelos, designer e realizadora

“Isto não é um retrato geracional nem um estudo sociológico”

luís barra

Quando “30 anos 8 dias” nos chegou às mãos, um dos primeiros pensamentos que nos ocorreu foi o de que haveria aqui uma tentativa de retratar uma geração, geração daqueles que estão agora na casa dos 30. Mas ao fim de uns poucos minutos de conversa ao telefone, Joana explica-nos que a ideia nunca foi essa. “Seria demasiado ambicioso”, começa por dizer. E continua: “Fiz questão que participassem pessoas que estão a produzir objetos ou a desenvolver trabalhos que, no futuro, possam vir a ser uma referência. Mas, no fundo, isto é só um grupo de pessoas ligadas às artes e às ciências. Há imensas áreas e realidades que não estão aqui representadas”. A ser um retrato, acrescenta, será um “retrato fotográfico”. “Tiramos um retrato agora, a cores ou a preto e branco, e daqui a uns anos voltamos a olhar para ele para perceber as diferenças”, diz Joana, afastando também a hipótese - que não chegámos a colocar - de se tratar de um “estudo sociológico”.

Os testemunhos foram escritos entre fevereiro e abril. Joana combinou com cada uma dos participantes o dia em que iriam começar a escrever e, a partir daí, o projeto passou para as mãos de cada um deles. A única coisa que a designer fez foi aguardar (e, em alguns casos, relembrar, “porque havia dias em que eles se esqueciam de escrever”, conta a rir). No final, foi preciso reunir o material todo e editar, mas também aqui a sua intervenção foi mínima. “Fiz apenas algumas correções e sugestões relacionados com o tamanho dos textos. O trabalho é todo dos autores.”

“Já estou agarrada ao computador. Vejo se já tenho respostas de algum dos emails que enviei ontem. Ainda nada. Muda o chip. Designer. Vou criar o logo e fazer o estacionário para um consultório de psicologia. Muda o chip. Produtora” Inês Magalhães, designer

Os textos estão muito presos ao quotidiano de quem os escreve (era essa a ideia). Por isso, são tão diferentes entre si, “o que também tem a sua piada”, diz Joana. Há entradas que se estendem ao longo de mais de uma página e outras mais breves, como pequenas manchas que surgem praticamente encavalitadas umas nas outras. Há quem escreva num registo mais explicativo, demorando-se em longas descrições, e quem resuma o seu dia num par de frases diretas e simples, quase como uma lista. Além dos testemunhos, foram incluídas fotografias de objetos a que os autores fazem referência nos textos, objetos do seu apreço ou que marcaram aqueles seus dias. Foram ainda incluídos títulos de notícias publicadas em jornais na altura em que os autores estavam a escrever os seus diários. A ideia, explica a designer, “era dar um ponto de referência mais alargado do que a vida das pessoas, porque as coisas mudam muito, mas o que nós retemos são esses grandes acontecimentos”. Acontecimentos que vão desde o Brexit e a detenção do último suspeito dos atentados terroristas de Paris à investigação dos Panama Papers.

luís barra

A “preocupação com a gestão do tempo é transversal a todos os testemunhos”

Por serem tão diferentes entre si, Joana diz não conseguir - nem querer, pelo menos por enquanto - retirar conclusões dos textos. Nota, porém, que há “algumas questões transversais”, como a “preocupação com a gestão de tempo”. “Há muitas pessoas que falam sobre isso, embora em alguns casos não seja muito explícito. Pessoas que querem ter uma família e questionam-se sobre se algum dia terão tempo para isso. Exceto num caso ou noutro, todas estas pessoas desdobram-se em vinte e estão numa luta constante contra o tempo”, diz a designer, para quem essa é uma realidade familiar. “É difícil fazer tudo aquilo que deves e tens de fazer e ainda aquilo que queres realmente fazer, o que não é a mesma coisa.”

Ontem, segunda-feira, cheguei a casa quase às 21h. Trabalhei 12 horas e estava tão exausta que fui diretamente para a cama. O Jorge estava meio adoentado e adormeceu comigo. Nem jantámos. Gostaria muito de ter filhos, mas tenho que reconhecer a preocupação do Jorge, e pergunto-me se temos espaço para eles Marta Camacho, neuropsicóloga e investigadora

Joana não generaliza, mas tem a impressão de que antes as coisas eram diferentes. “Era tudo mais linear. Facilmente construía-se uma carreira e comprava-se uma casa. Hoje já não é assim. Neste momento, acho que muitas pessoas optam por não ter um trabalho das nove e cinco e fazer, pelo contrário, aquilo que gostam, mesmo que recebam pouco ou nada em troca, enquanto vão fazendo também outras coisas para ganhar dinheiro.” Se isso é “bom ou mau”, não é “relevante”. “Fazer este livro também foi importante por isso, para perceber que os percursos não têm de ser todos iguais e que não temos de fazer tudo como é bonito no papel. Cada um de nós vai encontrando o seu lugar”. Um lugar, conclui a designer, que “não tem de ser necessariamente aquela que imaginámos quando tínhamos seis anos”.