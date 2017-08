A idade da confiança

Não há volta a dar, é uma fórmula diretamente proporcional: à medida que a idade aumenta, o efeito da gravidade no corpo vai-se sentindo com mais intensidade. E se este pensamento atormenta a maioria das mulheres durante o período de crescimento, agora podem ter calma. Parece mesmo que tudo se aprende com a idade, um novo estudo diz que as mulheres maduras se sentem mais confortáveis com o seu corpo.

A marca britânica M&Co juntou 1300 mulheres entre os 18 e os 80 anos num estudo que conclui que as mulheres entre os 65 e os 74 sabem usar melhor as suas rugas e se sentem mais confortáveis com o seu corpo que em qualquer outra idade.

No que ao tipo de roupa de praia e piscina diz respeito, 43% das mulheres inquiridas preferem o fato de banho, para 22% de biquínis. Já a ideia de topless não passa pela cabeça de 62% das mulheres. Quando inquiridas na inspiração de corpo de verão em roupa de praia,

anharam o corpo atlético da Halle Berry (na mítica imagem de biquíni cor de laranja e faca no coldre) e o curvilíneo da Marilyn Monroe com um clássico biquíni branco de cintura subida. Curiosamente, foi a faixa das mulheres entre os 18-34 anos que preferiu o corpo com curvas da atriz americana. O mesmo grupo que diz fazer dieta e praticar o máximo de exercício físico possível de forma a sentir-se bem de fato de banho.

O tema dos chamados corpos de verão tem sido uma das lutas feministas, que se prende principalmente com o discordar da ideia de beleza imposta pela sociedade. Numa altura em que se tem tentado espalhar a ideia de uma relação positiva com a imagem corporal. Desde as modelos plus size às campanhas das mulheres reais, passando por inserir mulheres mais velhas em anúncios de teor sexual, há mentalidades a mudar.

Contudo, o verão, já se sabe, é a estação que deixa as mulheres mais conscientes das curvas, e enquanto umas vivem bem com isso, outras sentem-se atormentadas. No entanto, parece que entre os 65 e os 74 anos seis em cada dez mulheres estão perfeitamente confortáveis seja em biquíni ou fato de banho, 51% dizem que descobriram que há coisas mais importantes com que se preocuparem do que o chamado “corpo de biquíni”. Enquanto que em todas as outras idades apenas cinco em cada dez mulheres os usa sem medos.

Se, por um lado, este estudo é uma vitória das mulheres mais velhas, por outro é um sinal de esperança para as mais novas. O dia em que vão desfilar de biquíni no areal com confiança ainda não é este verão, mas vai chegar.