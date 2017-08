Pais da jovem portuguesa desaparecida em Barcelona chamados a verificar identidade

De acordo com as listas oficiais de feridos, divulgadas puelas autoridades espanholas, até às 20h20 desta sexta-feira, não há qualquer cidadão português

Os pais da jovem portuguesa dada como desaparecida em Barcelona, na quinta-feira, foram chamados pelas autoridades espanholas para verificarem a identidade de uma das vítimas no Instituto Forense, disse desta sexta-feira à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"As autoridades espanholas acabam de chamar os pais da jovem que até agora não se tinha encontrado, para o Instituto Forense, no sentido de verificarem, se no conjunto das vítimas mortais, se encontra essa jovem", afirmou José Luís Carneiro.

O governante afirmou que está confirmada uma morte, de uma mulher, de 74 anos, que residia na área da Grande Lisboa, avó da jovem ainda dada como desaparecida.

José Luís Carneiro afirmou que nas listas oficiais de feridos, divulgadas pelas autoridades espanholas, até às 20h20 desta sexta-feira, não há qualquer cidadão português.

Referindo-se ao ataque que hoje aconteceu em Turku, na Finlândia, "onde existem entre 100 e 150 portugueses", não há qualquer cidadão nacional ferido, segundo informação dada ao embaixador de Portugal em Helsínquia, adiantou o secretário de Estado.