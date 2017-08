Ministério Público suspende peritagens da Câmara do Funchal à queda de árvore

O Ministério Público suspendeu as peritagens da Câmara do Funchal à árvore que tombou no Largo da Fonte, na passada terça-feira, matando 13 pessoas e ferindo outras 51. A presença dos técnicos do Instituto de Agronomia requisitados pela autarquia e do representante da diocese no local do acidente foi autorizada num primeiro momento, mas as suspeitas de que de alguma forma se pudesse estar a comprometer o inquérito entretanto aberto levou à suspensão de todos os trabalhos.

O local fica interdito e continua a ser vigiado pela PSP até nova ordem. A decisão surge no mesmo dia em que Paulo Cafôfo, presidente da Câmara do Funchal, contava apresentar o relatório preliminar das peritagens. A presença dos técnicos e de funcionários da autarquia – que é parte interessada na investigação uma vez que a gestão dos jardins é feita pelo município – criou alguma desconfiança.

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e porta-voz da última reunião do conselho do Governo Regional, colocou toda a confiança no Ministério Público, mas não deixou em claro a existência do clima “de suspeição na opinião pública” por causa da presença de funcionários da autarquia no local. Esta sexta-feira o acesso foi suspenso e voltará a ser reaberto quando o Ministério Público assim o entender, disse ao Expresso Nuno Gonçalves, o procurador coordenador da Comarca da Madeira.

A árvore, um carvalho com mais de 100 anos, caiu esta terça-feira sobre a multidão que aguardava pela procissão de Nossa Senhora do Monte no Largo da Fonte, no Monte, freguesia da parte alta do Funchal. A queda da árvore matou 13 pessoas e feriu 51. Os funerais – com custos assumidos pela autarquia – começam a ser realizados esta sexta-feira.