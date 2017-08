Jovem desaparecida em Barcelona é neta da portuguesa que foi morta no atentado

A jovem portuguesa de 20 anos desaparecida deste a hora do atentado é neta da mulher de 74 anos que foi morta pelo ataque terrorista desta quinta-feira nas Ramblas. Avó e neta estavam de férias na capital da Catalunha. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não revela a identidade da vítima

É provável que a jovem de 20 anos que está desaparecida desde as 16h50 de quinta-feira esteja entre as vítimas do ataque terroristade Barcelona. Para já não existem elementos sobre o paradeiro da jovem, que poderá estar entre os feridos ou entre as vítimas mortais.

“Não revelamos a identidade da vítima” mortal, diz ao Expresso fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. É prática do Ministério dos Negócios Estrangeiros não divulgar a identificação das vítimas portuguesas, remetendo essa opção “para a família”.

As autoridades portuguesas tiveram a confirmação do falecimento da senhora – nascida em 1943 –ao fim da manhã desta sexta-feira. A vítima morava em Lisboa.

À agência Lusa, José Luís Carneiro, confirmou que já informou a família da vítima mortal, a quem transmitiu "disponibilidade para apoiar em tudo o que for necessário", nomeadamente na identificação e nos procedimentos para a trasladação do corpo. “Um dos familiares já se encontra em Barcelona”, acrescentou o secretário de Estado à Lusa.

Presidente envia condolências ao filho da portuguesa morta

Marcelo Rebelo de Sousa já manifestou o apoio do Presidente da República à família da portuguesa que foi morta no atentado de Barcelona de 17 de agosto.

“Perante a confirmação da existência de pelo menos uma vítima portuguesa no ignóbil atentado de Barcelona, o Presidente da República manifestou o seu apoio à família neste momento difícil, apresentando telefonicamente as suas sentidas condolências ao filho da vítima mortal e pai da jovem ainda desaparecida”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

D.R.

Marcelo condena com veemência o ato terrorista desta quinta-feira e manifestou a solidariedade portuguesa a todas as vítimas.

Até este momento o ataque terrorista de Barcelona já fez 13 vítimas mortais. Há uma 14ª vítima resultante de um segundo atentado por atropelamento massivo que aconteceu ao início da madrugada de hoje, em Cambrils, 130 km a sul da capital da Catalunha.