Sismo de 4.3 sentido na Grande Lisboa

O abalo (muito ligeiro) foi sentido na redação do Expresso e teve o seu epicentro a 4 quilómetros este-nordeste de Sobral de Monte Agraço, Lisboa, acrescenta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Um sismo de magnitude 4.3 na escala de Richter foi registado pelas 7h44, com epicentro a 4 quilómetros este-nordeste de Sobral de Monte Agraço, Lisboa, refere um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", refere uma nota do IPMA.

Contudo, a agência Lusa recebeu informação de várias pessoas que dizem ter dado conta do abalo, que apesar de muito ligeiro também foi sentido na redação do Expresso.