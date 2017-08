Mãe de Rúben Cavaco: “Continuamos à espera que seja feita Justiça”

As agressões em Ponte de Sor ocorreram há precisamente um ano. Seria mais um caso de violência entre adolescentes não fosse o facto de dois deles serem filhos do embaixador iraquiano em Lisboa, Sadd Mohammed Ali. O caso ganhou uma dimensão internacional depois de um longo braço de ferro, com vários ultimatos pelo meio, entre o Governo português e a diplomacia de Bagdade. Portugal queria que o Iraque levantasse a imunidade diplomática aos dois jovens, mas tal nunca aconteceu.

Em janeiro foi feito um acordo extrajudicial entre a família de Rúben Cavaco e Mohammed Ali, mas o caso está longe de encerrado, continuando a ser investigado pelo Ministério Público português. Em entrevista ao Expresso, Vilma Pires desabafa: “Se pudesse gostaria de passar uma esponja sobre o que se passou, mas isso é impossível para uma mãe. Não há um único dia que eu não me lembre daquela noite”.

Como é que Rúben se encontra física e psicologicamente, um ano depois das agressões? Ainda se encontra a fazer fisioterapia? Ou já leva uma vida considerada normal, próxima daquela que tinha horas antes de as agressões?

Neste momento, o Rúben encontra-se bem fisicamente, já está a fazer uma vida normal e já não está a fazer fisioterapia. Encontra-se e estudar em Lisboa e a completar o 9º ano. Psicologicamente está a recuperar, e o facto de estar a viver em Lisboa ajuda-o a não reviver constantemente o que se passou. Esquecer vai ser impossível, mas o tempo também vai ajudar a sarar as feridas.

Em janeiro, depois do acordo extrajudicial entre a família de Rúben e e embaixador iraquiano Sadd Mohammed Ali (que pagou 40 mil euros por danos morais mais 12 mil das custas médicas), o advogado da família, Santana-Maia Leonardo, afirmou que o caso ficou encerrado. Ficou mesmo encerrado? Os termos do acordo diziam que a família renunciaria a apresentar uma queixa crime ou pedir futuras indemnizações...

O advogado não disse que o caso ficou encerrado. O que o advogado disse é que, do ponto de vista da sua intervenção profissional, o caso ficou encerrado porque, relativamente ao processo crime, cabe ao estado português fazer justiça. O tempo em que as pessoas faziam justiça pelas próprias mãos já lá vai. Cabe ao estado garantir a segurança dos cidadãos, prender os criminosos, julgá-los e condená-los. Não percebo porque continua a falar em apresentar queixa e em renunciar à queixa quando nem eu nem o meu filho apresentámos sequer queixa, porque este crime não necessita de queixa nem admite desistência de queixa. Por isso, deveriam perguntar ao Estado português quais as diligências que já fez para garantir que um crime público cometido em território português contra um cidadão português não fique impune. O acordo disse apenas respeito à parte civil e aos eventuais crimes que dependiam de queixa e admitiam desistência, ou seja, às eventuais agressões e injúrias ocorridas no bar entre os dois jovens iraquianos e os jovens que estavam com o Rúben.

A quantia paga pelo embaixador foi suficiente para pagar as despesas médicas com Rúben? O dinheiro aliviou o vosso dia a dia?

O senhor embaixador aceitou pagar todas as despesas médicas e hospitalares e pagar uma indemnização de 40 mil euros a título de danos morais. Este foi um assunto que ficou a cargo do meu advogado, com total liberdade para decidir o que achasse melhor. Mas nem o dinheiro aliviou a nossa dor nem o nosso dia a dia porque, felizmente, não precisamos desse dinheiro para viver. O dinheiro está depositado numa conta do Rúben que ele apenas poderá movimentar quando tiver 18 anos.

Acha que foi feita justiça no caso?

Até este momento, apenas foi paga a indemnização, porque continuamos à espera que seja feita Justiça. Mas isso compete ao Estado. O que competia ao meu advogado fazer foi feito. Não cabe ao meu advogado prender os criminosos, julgá-los e condená-los. Como diz o povo, ‘cada macaco no seu galho’.

Sente alguma frustração pelo facto de os dois jovens iraquianos nunca terem sido ouvidos como arguidos por tentativa de homicídio e se terem protegido desde o início com a imunidade diplomática?

Não consigo compreender por que razão os dois jovens iraquianos podem invocar a imunidade diplomática num caso destes e ninguém do governo português se dignou, ao menos, explicar-me pessoalmente o motivo. Agora ficámos todos a saber que os filhos dos diplomatas, com 14, 15 e 16 anos se podem passear livremente por este país, conduzir embriagados, matar, roubar ou violar que nada lhes sucede e, pelos vistos, o governo português também não se preocupa com isso. O que sucedeu ao meu filho pode suceder a qualquer um, e o resultado vai ser o mesmo.

Foram alguma vez mais contactados pelo embaixador iraquiano depois do acordo?

Quando foi celebrado o acordo, já os jovens e o embaixador se encontravam fora do território nacional. A última reunião do meu advogado para chegar a acordo já foi feita com o cônsul. E essa reunião era a derradeira oportunidade para se chegar a acordo, porque o senhor embaixador tinha deixado definitivamente Portugal. Foi o último contacto.

O que lhe custou mais neste processo todo?

O que me custou neste processo foi o que sucedeu ao Rúben. Mais nada. Tudo o resto foi acessório e irrelevante.

Foram entretanto ouvidos mais alguma vez pelo Ministério Público ou outras autoridades sobre o caso (já que o acordo extrajudicial não extinguia o crime, que é público, não precisando de queixa para ser investigado)?

O processo judicial não só não parou por causa do acordo como o acordo não teve qualquer interferência no decurso do processo. Essa é uma questão que deve colocar a quem tem a gestão do processo, ou seja, ao Ministério Público.

Foi contactada pelo Governo, do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) ou outra entidade do Estado, nos últimos meses?

Nem nos últimos meses nem nunca. Até hoje não houve qualquer membro do Governo, do MNE ou de outra entidade do Estado que me tivesse contactado para o que quer que seja. Apenas recebi um telefonema do Presidente da República quando o meu filho estava internado e um ramo de flores do embaixador do Iraque.

Pretende pôr uma esponja sobre tudo o que se passou? Ou pelo contrário, faz questão de nunca mais se esquecer aquilo que a sua família sofreu?

Se pudesse gostaria de passar uma esponja sobre o que se passou, mas isso é impossível para uma mãe. Não há um único dia que eu não me lembre daquela noite e todos os dias dou graças a Deus por o meu filho se ter salvo, o que ainda acho um milagre depois de o ter visto como morto.