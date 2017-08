Incêndios: A23 reaberta, duas nacionais cortadas em Mação

As estrada nacionais (EN) 244 e a EN 3 continuam cortadas na zona de Mação

A autoestrada 23 (A23) que liga Torres Novas à Covilhã, foi esta quinta-feira reaberta, pelas 05h20, depois de o incêndio que lavra em Mação, distrito de Santarém, ter obrigado ao seu encerramento, mas duas estradas nacionais continuam cortadas.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), a A23 foi reaberta durante a madrugada, mas a estrada nacional (EN) 244 e a EN 3 estão cortadas na zona de Mação, onde um incêndio que deflagrou na terça-feira continua a lavrar com grande intensidade.

Na noite passada, o presidente da autarquia de Mação disse à Lusa que a sede de concelho ficou cercada pelas chamas.

“O incêndio continua a seguir imparável o seu rumo ao sabor do vento, as aldeias da zona sul na linha de fogo são Monte Penedo, Rosmaninhal e Vale de Abelha, e de Mação não se sai nem se entra porque as estradas estão cortadas devido ao fumo e ao fogo", disse à Lusa o presidente da autarquia, cerca das 23h50”, disse Vasco Estrela.

O incêndio obrigou na última noite ao corte A23, entre o Nó de Mouriscas e Nó de Gardete, a EN 244-3, entre Louriceira e Serra, a EM 1284 entre Chão Codes e Vila de Rei, a EM 548, entre Chão de Codes e Aboboreira, e os Caminhos Municipais (CM) 1284, 75, e 1285.