“Foi um pouco assustador, os vidros à volta tremeram todos”: a história do sismo sentido na região de Lisboa e Vale do Tejo

Eram 7h44 desta manhã, segundo refere um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, quando um sismo de magnitude 4.3 na escala de Richter, com epicentro a 4 quilómetros este-nordeste de Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, ficou registado nas estações da rede sísmica do continente.

No edifício Impresa, onde está sediada a redacção do Expresso, junto à Quinta da Fonte, Oeiras, o sismo, apesar de muito ligeiro, não passou despercebido. O edifício levou um abanão que logo passou mas deixando dúvidas a quem o sentiu: foi um tremor de terra? Ou terá sido apenas uma qualquer cedência mínima da estrutura, eventualmente causada pelas obras de ampliação que decorrem?

Poucos minutos depois, a nota do IPMA não deixava dúvidas sobre a ocorrência de um episódio sísmico, embora salientasse que até à elaboração desse comunicado não tinha sido recebida nenhuma informação a confirmar que o sismo tivesse sido sentido.

Se na redação do Expresso o fenómeno se resumiu a um ligeiríssimo abanão, em Sobral de Monte Agraço, bem perto do epicentro, pelo contrário, os efeitos foram mais notórios. “Foi um pouco assustador. Os vidros à volta tremeram todos, até achei que fossem partir”, disse à Lusa Daniela Cardoso, bombeira voluntária daquela corporação, que acrescentou que o abalo foi “muito sentido” entre cinco e dez segundos, embora sem causar pedidos de ajuda.

Pouco depois, também o IPMA confirmava não haver indicação de “danos pessoais ou materiais” e que o tremor foi “sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada), na região de Vila Franca de Xira e na cidade de Lisboa”.

A escala de Mercalli tem 12 níveis, entre o impercetível e danos quase totais. O nível III corresponde a um sismo fraco e, de acordo com o IPMA, implica que seja sentido dentro de casa e que os objetos pendentes baloicem. “A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados. É possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo”, explica o instituto na mesma nota.

A verdade é que Sobral de Monte Agraço é um dos concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo que têm a totalidade do seu território abrangido pelo perigo sísmico elevado a muito elevado, a par de Alcochete, Almada, Cartaxo, Lisboa, Moita, Montijo, Palmela, Salvaterra de Magos, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira, segundo um trabalho do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, da Universidade de Lisboa, realizado em 2010.

De resto, foi a falha sísmica do vale inferior do Tejo que deu origem ao sismo ocorrido a 23 de abril de 1909 que provocou a destruição total da vila de Benavente – e para o qual se estima ter atingido uma magnitude entre 6.0 e 7.0. A mesma falha, conforme conta de um documento do Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, terá ainda sido a causadora dos sismos históricos de 1344, de janeiro de 1531 e de 13 de agosto de 1899.