Concluídas as autópsias às vítimas da queda da árvore na Madeira

Ficaram concluídas ao final desta manhã as 13 autópsias às vítimas do acidente com a queda da árvore na freguesia do Monte no Funchal, na Madeira.

Segundo uma nota do gabinete da ministra da Justiça, o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira, que realizou os exames, foi reforçado com quatro técnicos, enviados do continente, de modo a garantir “maior celeridade na conclusão das perícias e consequente entrega dos corpos às famílias”

A queda do carvalho no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, provocou ainda 49 feridos. O acidente aconteceu quando decorria a festa da padroeira da ilha. Por decisão do Ministério Público, foi instaurado um inquérito.

Dez das vítimas mortais faleceram no local, uma criança morreu a caminho do hospital e dois adultos morreram já nos serviços de urgência.