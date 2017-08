Campo Pequeno recebeu mais de dois milhões de pessoas desde que foi reabilitado

A praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, que completa 125 anos na sexta-feira, recebeu nos últimos 11 anos 876 espetáculos e um total de 2.691.096 espetadores, indicou a administração à agência Lusa.

A praça sofreu obras de restauro e requalificação entre os anos 2000 e 2006, num total de 80 milhões de euros, e a partir da reinauguração passou a acolher também espetáculos de outro âmbito, para além das touradas.

No total, o Campo Pequeno esteve ocupado durante 978 dias para colher eventos.

No caso específico das corridas de touros, foram realizados naquela praça 197 espetáculos tauromáquicos, aos quais acorreram 826.407 espetadores.

Segundo o relações públicas do Campo Pequeno, são necessárias "30,40 pessoas" para pôr e manter uma corrida de pé.

“Nos últimos anos temos tido entre os 12 e os 15 espetáculos tauromáquicos”, apontou Paulo Pereira, sublinhando que “sempre que há grandes cartéis, [o Campo Pequeno] ou fica quase cheio, ou esgota”.

A requalificação dotou o espaço de um centro comercial com 80 lojas, um estacionamento para 1.250 viaturas, oito salas de cinemas, 20 restaurantes e um supermercado, distribuídos por uma área comercial de 7.000 metros.

Estimando que o “número de visitantes ultrapassa os três milhões anuais”, a administração do espaço contou a entrada de 39.341.500 pessoas no centro comercial ao longo destes 11 anos.

No total, registaram-se 297.969.834 euros em transações naquelas lojas.

Já as oito salas de cinema receberam 2.500.000 espetadores desde 2006.

Outra novidade da requalificação foi a colocação de uma cobertura - composta por uma parte fixa sobre as bancadas e uma outra retrátil, em vidro, sobre a arena - parcialmente amovível, que demora cerca de 12 minutos a abrir.

Já a arena é composta por areia proveniente da zona de Sevilha, Espanha, e conta com uma camada de 10 centímetros, adiantou o responsável à Lusa.

O museu do Campo Pequeno, onde é possível ver trajes de forcados e toureiros, bilhetes e cartazes de espetáculos (incluindo o primeiro que decorreu a 18 de agosto de 1892) ou material ligado à festa brava, foi visitado por 41.600 pessoas, provenientes de 114 países.

Ao longo dos 125 anos de existência, passaram por aquela praça os chefes de Estado Eduardo VII de Inglaterra, Afonso XIII de Espanha, o Kaiser Guilherme da Alemanha, o Presidente da República de França Émile Loubet, o general espanhol Franco, ou o antigo presidente do Brasil, Emílio Médici.