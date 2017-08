Bruxelas liberta €45 milhões para apoiar reconstrução de Pedrogão

A Comissão Europeia aprovou esta quinta-feira a mudança do Programa Regional da Política de Coesão, o que permitirá disponibilizar 45 milhões de euros para Portugal, verba a usar na reconstrução de Pedrogão e na revitalização da atividade económica da região, afetada pelos gravissimos incêndios de junho.

“Esta reorientação dos fundos ajudará a Região Centro a retomar o seu curso normal e ajudará os portugueses a virar a página deste capítulo doloroso”, afirmou a Comissária europeia para a política regional, Corina Creţu, expressando a “sincera solidariedade” da União Europeia “para com os portugueses, numa altura em que os incêndios florestais continuam a devastar o país”.

Sobre a verba agora libertada, “25 milhões de euros poderão ser usados para restaurar a capacidade de produção das empresas locais, incluindo equipamentos e máquinas que tenham sido destruídas nos incêndios. 20 milhões de euros poderão ser investidos em serviços públicos e no restauro das infraestruturas críticas como reparos nas estradas, restauro dos sistemas de distribuição de água ou substituição de veículos de transporte municipais”, adianta Bruxelas.

Portugal continua a ser apoiado pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil no combate aos incêndios florestais. Desde 12 de agosto, respondendo a novo pedido de Portugal, foram enviados mais de 160 bombeiros, 27 veículos e 4 aeronaves, “meios que ainda operam com o apoio da Espanha, através do Centro de Coordenação de Emergência da Comissão Europeia”.