150 mil quilos de peixe vão "saltar" de albufeiras alentejanas

Pelo menos 150 mil quilos de peixe, na sua maioria carpas, vão ser capturados em quatro albufeiras do Alentejo — Vigia, Monte da Rocha, Pego do Alter e Divor — afetadas pela seca severa vivida na bacia hidrográfica do rio Sado. “A operação deverá arrancar na próxima semana para evitar que a qualidade da água destas bacias se deteriore”, esclareceu ao Expresso o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.

A decisão foi tomada esta quarta-feira durante uma reunião da Comissão de Gestão de Albufeiras, em Évora, que contou com a presença do secretário de Estado, autarcas de Almodôvar, Castro Verde, Ourique e Redondo e representantes da Associação de Regantes da Vigia, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, da Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva (EDIA), da Agência Portuguesa do Ambiente, da Águas de Portugal e das Comunidades Intermunicipais do Alto Alentejo, do Alentejo Central, do Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo.

A operação de captura de tão grande quantidade de peixe contará com o trabalho de pescadores e “custará entre 120 e 150 mil euros”, adiantou Carlos Martins, e será conduzida pela EDIA (empresa que gere o Alqueva) com recurso ao Fundo Ambiental. O peixe retirado será utilizado para a produção de farinha para alimentação animal.

A seca severa que afeta o Alentejo já obrigou a que se recorresse a autotanques para abastecimento público de água em dez povoações de oito concelhos alentejanos, atingindo cerca de duas mil pessoas.

As albufeiras que servem para abastecimento público e agrícola encontram-se com volumes bastantes reduzidos (algumas como a da Vigia com 14% da sua capacidade) e as autoridades verificaram que “os agricultores consumiram água acima da quota que lhes estava atribuída”, explicou Carlos Martins. Contudo, acrescentou, “agora comprometeram-se a consumir menos água para garantir o abastecimento público durante um ano”.