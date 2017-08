Queda de árvore no Funchal: todas as vítimas estão identificadas

Entre os sete internados, cinco são adultos, um dos quais de nacionalidade francesa. Relativamente aos 13 mortos, oito são do sexo feminino (incluindo duas estrangeiras) e cinco do masculino, com idades compreendidas entre os 28 e 59 anos, e uma criança de um ano

Nove das 16 pessoas internadas no hospital do Funchal na sequência da queda de uma árvore tiveram alta e sete permanecem internadas, uma das quais nos cuidados intensivos, disse esta quarta-feira fonte hospitalar.

Segundo Miguel Reis, adjunto da direção clínica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, as pessoas que permanecem internadas apresentam fraturas múltiplas.

Entre os sete internados, cinco são adultos, um dos quais de nacionalidade francesa, e dois são crianças, acrescentou.

Relativamente aos 13 mortos, Miguel Reis disse que, oito são do sexo feminino e cinco do masculino, com idades compreendidas entre os 28 e 59 anos e uma criança de um ano.

Quanto a nacionalidades, há duas mulheres estrangeiras: uma francesa e uma húngara.

A queda de uma árvore, um carvalho, sobranceiro aos jardins do Largo da Fonte, na freguesia do Monte, atingiu dezenas de pessoas que se concentravam naquele lugar para as festividades da Festa do Monte, em honra da padroeira da ilha, momentos antes da procissão.

A festa foi depois cancelada pelos organizadores.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também se deslocou à Madeira para manifestar o seu apoio.