Portugueses nos EUA angariam €300 mil para vítimas de Pedrógão

A comunidade portuguesa nos estados de New Jersey, Nova Iorque e Florida, nos EUA, já angariou 338 mil dólares (perto de 290 mil euros) para apoiar as vítimas dos fogos de Pedrógão Grande.

A maior contribuição para este montante vem da campanha "Juntos por Portugal", que reúne mais de 30 associações do estado de New Jersey e angariou 202 mil dólares através de diversos eventos.

O presidente do Sport Clube Português de Newark, Jack Costa, que liderou a iniciativa, disse à Lusa que a campanha "está a trabalhar com a câmara de Pedrógão Grande para obter a lista oficial das pessoas que perderam a sua primeira residência" para que possam entregar os fundos.

O responsável diz que "um grupo de pessoas da organização irá a Portugal entregar os fundos, diretamente, sem intermediário."

No estado de Nova Iorque, foram angariados 106 mil dólares. O maior montante vem do Grupo de Residentes de Farmingville, com o apoio do Portuguese American Center of Suffolk, que reuniu 50 mil dólares.

Outros fundos vêm da empresa Big Apple Supply, com o apoio do Alheirense Cultural Center de Mineola, da Academia de Bacalhau de Nova Iorque, da organização Daughters of Portugal, ou do New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC).

Mais a sul, no estado da Florida, uma campanha em Palm Coast conseguiu reunir 30 mil dólares.

"Como todos os portugueses, acordámos naquele fim de semana e decidimos que tínhamos de ajudar. Percebi que tínhamos de coordenar a ajuda e contactei os líderes das associações no estado de New Jersey para trabalharmos em conjunto", explicou Jack Costa.

Em vários outros estados dos EUA, líderes associativos também organizaram eventos solidários.

Segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros, todas as iniciativas de ajuda deverão ser endereçadas para o Ministério da Administração Interna, que está a coordenar os esforços.