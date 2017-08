Ministério Público abre inquérito ao caso das viagens de políticos pagas pela Huawei

Caso das viagens à China pagas a vários políticos já provocou uma baixa no Governo

Após investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR), o Ministério Público abriu um inquérito sobre as viagens pagas pela empresa chinesa Huawei a três políticos,

A PGR confirmou ao Expresso ter enviado ao DIAP de Lisboa os elementos recolhidos para inquérito, que já está em fase de “investigação”.

O caso das viagens pagas pela Huawei foi levantado pelo “Observador”, estando em causa deslocações feitas por Sérgio Azevedo, deputado e vice-presidente da bancada do PSD, Ângelo Pereira, vereador do PSD na Câmara de Oeiras e candidato nas próximas eleições autárquicas, e Luís Newton, presidente da Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa.

Segundo o jornal, a viagem durou cinco dias e a estadia e os voos foram pagos pela empresa de telecomunicações chinesa.

O caso esteve também na origem da saída do Governo do adjunto do secretário de Estado das Comunidades, Nuno Barreto. O assessor tinha feito uma viagem à China com a estadia paga pela empresa chinesa em janeiro de 2017, já depois de o Governo ter aprovado um Código de Conduta que proíbe governantes e membros de gabinetes de aceitarem ofertas superiores a 150 euros.